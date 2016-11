Nekoliko manje poznatih, a korisnih Facebookovih funkcija

Većina onih koji se redovno koriste najvećom društvenom mrežom današnjice, a takvih je u svijetu gotovo dvije milijarde, na njoj koriste nekoliko poznatih opcija i vjerojatno se pretjerano ne zamaraju raznim dodatnim funkcijama. No, Facebook svojim članovima nudi i poneku zanimljivu, ali i pomalo skrivenu mogućnost – neke od takvih, koje bi svakome mogle biti od koristi, navodimo u nastavku. Za poneku ste možda već i čuli, ali nije zgorega osvježiti pamćenje.

Za željne dopisivanja

Facebook ima nekoliko odvojenih pretinaca u inboxu. Osim redovnog inboxa u koji dolaze poruke od prijatelja, tu je i pretinac "Message Requests" u koji se smještaju poruke pristigle izvan našeg kruga prijatelja. No, neke od njih znaju završiti i u folderu "Filtered". Iako je to mjesto najčešće za spam poruke, ponekad tamo zna zalutati i neka korisna poruka, pa svakako s vremena na vrijeme provjerite što vam je Facebook to filtrirao.

Za paranoične

Ako ste koristili Facebook na tuđem uređaju i niste sigurni jeste li se s njega tamo i odjavili – lako je i to provjeriti. U gornjem desnom uglu ekrana kliknite na strelicu prema dolje, odaberite "Settings", pa "Security". Tamo ćete pronaći opciju "Where You're Logged In", odabirom koje ćete vidjeti sve uređaje s kojih se trenutačno može pristupiti vašem računu. Pojavi li se koji neželjeni među njima, jednim klikom ga je moguće odjaviti.

U istom izborniku pod "Legacy Contact" možete odabrati i osobu koja će naslijediti neka od administratorskih prava za vaš račun u slučaju da vam se, nedajbože, nešto dogodi.

Također, pod stavkom "Your trusted contacts" možete postaviti nekoliko ljudi kojima vjerujete i koji bi mogli biti od pomoći u slučaju da iz nekog razloga izgubite pristup svom računu. Nije loše imati nekoliko takvih ljudi koji mogu priskočiti u pomoć kada, na primjer, izgubite lozinku.

Za zaboravne

Neke objave su vam zanimljive, ali baš sada ih nemate vremena pročitati? Vrlo ih je lako spremiti za kasnije – bez potrebe da ih primjerice stavljate u Bookmarke u pregledniku. Facebook i to olakšava, potrebno je tek uz željenu objavu kliknuti na strelicu prema dolje i odabrati "Save link". Kasnije će sve tako spremljene objave biti moguće pregledati odabirom linka "Saved" u lijevom stupcu početne stranice.

Za nostalgične

Želite li vidjeti sve objave koje ste na zidovima razmijenili s nekim od prijatelja – samo skoknite na njegov profil, odaberite izbornik tri točkice (. . .) i stisnite "See friendship".

Zanimaju li vas samo vlastiti lajkovi, shareovi i druge objave, na početnoj stranici odaberite izbornik sa strelicom prema dolje (nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana) i tamo pronađite "Activity Log"

Za napredne

Možda niste znali, ali u Indoneziji je moguće registrirati Facebook profil samo s imenom, bez upisivanja prezimena. Želite li i sami imati ovakav "cool" profil, morat ćete se malo potruditi. Prvo u pregledniku aktivirajte VPN i upišite u njega neki od indonezijskih proxy servera s ove liste. Nakon toga na Facebooku promijenite jezik u "Bahasa Indonesia". To će vam omogućiti da izbrišete prezime iz profila, a nakon promjene jezik možete vratiti na vlastiti te isključiti VPN.