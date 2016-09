Nema dobre igre bez dobrog miša

Conrad Tekkie za vas je odabrao pet računalnih miševa za igranje koji će zadovoljiti raznovrsne potrebe i prohtjeve.

Laserski bežični miš Sharkoon FireGlider Black odličan je izbor u početnoj cjenovnoj kategoriji. Izvrsno leži u ruci, kvalitetne je izrade i visoke preciznosti (sustav prilagodbe u šest stupnjeva, od 600 do 3.600 dpi). Šest od sedam njegovih dugmadi možete unaprijed programirati prema svojim potrebama i željama, a moguće je i mijenjati boju LED rasvjete.



HP-ov Omen X9000 inače dolazi kao pratnja čuvenoj istoimenoj seriji igraćih računala, ali i te kako će dobro poslužiti i s drugim za igru nabrijanim strojevima. Pametnog i oku ugodnog dizajna, ergonomski dobro raspoređenih dugmadi i gumiranim bokovima kako ne bi klizio, Omen X9000 ponudit će odlične igraće performanse u različitim igrama i okruženjima. Nudi šest programibilnih dugmadi i osam razina osjetljivosti, kreiranje profila namijenjenih korištenju pojedine igre i precizno lasersko praćenje u rasponu od 400 do 8.200 dpi.

Cyborg R.A.T.9 je vrhunski bežični igraći miš čvrstog metalnog kućišta i visoke razlučivosti do 6.400 dpi kojeg ćete lako namjestiti u skladu sa svojim potrebama i željama. Opremljen je sa šest tipki s mogućnošću programiranja i trosmjernim prekidačem te tri izmjenjive drške za mali prst i tri podloge za dlan. Prilagođava se vašem stilu igranja i veličini šake, uz vrijeme odziva jedne milisekunde.



Četiri postavke za dpi moguće je jednostavno mijenjati pomoću pregibnog prekidača. Težinu miša možete sebi prilagoditi pomoću pet utega od šest grama svaki. Pritiskom tipke možete birati tri različita načina nada i tako u trenu promijeniti osjetljivost ili manevar programiranih tipki, čime dobivate instant pristup do 18 zapovijedi. Dolazi s dvije posebno izrađene litij-ionske baterije. Jedna stalno opskrbljuje R.A.T. energijom, dok se druga puni na stanici za punjenje uvijek i svugdje mogli imati izvor energije na raspolaganju.



Logitech Proteus Spectrum G G502 nasljednik je legendardnog modela G502 Proteus Core, od kojeg je nasljedio sve dobre karakteristike, a neke je i unaprijedio. Tako, između ostalog, nudi mogućnost "beskonačnog skrolanja" metalnim kotačićem, 11 programibilnih dugmadi, raspon između 200 i 12.000 dpi, ali i mogućnost sofverske prilagodbe različitim podlogama te set tegova s vlastitom kutijom u koju ih možete pospremiti kad ih ne koristiti.



Razer Ouroboros nevjerojatno je prilagodljiv praktično svim zamislivim stilovima igranja. Ne samo što nudi veliki broj programibilnih dugmadi, već ga podjednakom lakoćom mogu koristiti i ljevaci i dešnjaci.



Uz to, panele s lijeve i desne strane moguće je odvojiti kako bi ga se prilagodio razmještaj tipki i širina, a možete i namjestiti i položaj dlana. Kombinacija laserskog i optičkog senzora nudi raspon od 100 do 8.200 dpi, dok se 32-bitni ARM-ov procesor brine za izvrsno vrijeme odziva od jedne milisekunde. No, poseban je po tome što podjednako dobro radi i sa žicom i bez nje. U bežičnom modu jedna puna baterija tipa AA omogućit će i do 12 sati igranja.



