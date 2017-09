Nema gužvi za iPhone 8

Apple je, to već i ptice na grani znaju, prošloga tjedna predstavio iPhone X – prvi iPhone bez Home tipke i s ekranom od ruba do ruba. Ovaj je, pomalo kontroverzni mobitel, gotovo u potpunosti zasjenio istoga dana predstavljene iPhone 8 i 8 Plus, pa dežurni internetski šaljivdžije već pišu kako je iPhone 8 prvi Appleov mobitel za koji nije trebalo čekati godinu dana da postane zastario, on je to postao već desetak minuta po predstavljanju.

Sukladno ovom nezavidnom položaju u kojem se našao objektivno kvalitetan mobitel, s vrhunskim procesorom i kamerom, stižu i informacije s tržišta na kojima je isti danas pušten u prodaju. Proteklih smo godina redovno u ovo doba godine izvještavali kako se ispred Appleovih dućana stvaraju redovi obožavatelja koji željno čekaju kupiti svoj novi iPhone. Ove je godine, pak, kod lansiranja iPhonea 8 u trgovine glavna vijest kako – gotovo nitko ne stoji u redu za njega.

Mashable javlja kako je u Londonu pred velikim Apple Storeom na Regent Streetu stajalo manje od 30 kupaca. U Kini je slična slika – barikade pred dućanima koje su pripremljene u slučaju gužve zjape prazne, a slična je situacija i u SAD-u, Australiji i Kanadi.

No, ne brinemo se pretjerano zbog toga. Gotovo da bismo se okladili kako će 3. studenoga redovi pred Appleovim dućanima biti daleko veći, pogotovo iz razloga što iPhone X zasigurno neće u trgovine doći u velikim količinama. A osim toga, zašto biste danas kupili osmicu za 700 ili osmicu plus za 800 dolara, kada za samo 6 tjedana i 1.000 dolara možete imati daleko više "cool" iPhone X.