Nema nadogradnji za Windowse 7 na računalima s Ryzen i Kaby Lake procesorima

Već je duže vrijeme poznat podatak kako Microsoft nema namjeru podržavati nove procesore na starim Windowsima. Razlog za tako nešto je vrlo jednostavan – popularizacija Windowsa 10.



Kako Microsoft (i druge tvrtke također) zna s vremena na vrijeme puštati probne balone, dio korisnika Windowsa 7 se nadao kako je i ovaj put riječ samo o probnim balonima, kako bi oslušnuli kakav je stav korisnika o tome. No, kako se zadnjih dana ispostavilo – ne radi se o probnim balonima, već o službenom stavu tvrtke.



Korisnici koji su pokušali na svoja računala s Kaby Lakeom instalirati Windowse 7 te potom za iste preuzeti nadogradnje, naišli su na zid u obliku greške – 80240037. Odlaskom na Microsoftove službene stranice za podršku korisnicima, jasno je vidljivo kako se Windowsi 7 pokušavaju nadograditi na nepodržanom hardveru – „Unsupported Hardware. Your PC uses a processor that isn’t supported on this version of Windows and you won’t receive updates.“.



Jedini lijek za ovo je ostanak na starijim modelima Intelovih i AMD-ovih procesora. U slučaju da želite računalo isključivo s novijim hardverom, s Kaby Lake ili Ryzen procesorima, tada vam jedino preostaje prelazak na Windowse 10.



Trenutno u svijetu Windowsi 7 imaju oko 50% korisnika, a Windowsi 10 oko 25% stoga nikoga ne trebaju čuditi Microsoftovi potezi kojima pokušava Windowsima 10 osigurati prednost nad Windowsima 7.