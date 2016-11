Nešto slabiji financijski rezultati za MediaTek tijekom listopada

Proizvođač čipova MediaTek bilježi dosta dobru godinu zahvaljujući ponajprije svojim agresivnim cijenama, no čini se da je mjesec listopad bio izuzetak od tog trenda.



Tvrtka je u listopadu zabilježila prihode od 755,81 milijuna američkih dolara, što je pad na mjesečnoj razini od 14,1%, no ipak i rast na godišnjoj razini od 7,1%. Treći kvartal za MediaTek je značio prihode od 2,49 milijarde dolara, što je rast od 8,1% u odnosu na prethodni kvartal i rast od 37,6% na godišnjoj razini.



Prema internim predviđanjima tvrtke, isporuke njihovih čipova za tablete i mobilne čipove bi u četvrtom kvartalu trebale iznositi između 135 i 145 milijuna primjeraka što je pad u odnosu na oko 145 do 155 milijuna čipova isporučenih tijekom trećeg kvartala. Kao razlozi za manje isporuke ističu se slabija potražnja za čipovima i slabiji proizvodni kapaciteti za 28-nanometarske čipove.