Netflix uskoro dostupan i offline

Iako je Reed Hastings, generalni izvršni direktor Netflixa, ranije bio vrlo skeptičan prema toj mogućnosti – jednom prilikom čak je izjavio da se to neće dogoditi nikada – Netflix će ipak svojim pretplatnicima omogućiti offline gledanje filmova i serija. Nagađanja su u tom smjeru krenula još ljetos, a ovih dana su i potvrđena iz drugih izvora.

U industriji je ovaj plan Netflixa neka vrsta javne tajne, jer gotovo svi znaju da se tako nešto priprema iako službene potvrde još nema. Opcija bi trebala biti aktivirana do kraja ove godine, a omogućit će preuzimanje videa izravno na mobilni uređaj ili računalo. Kasnije bi ovako pohranjene sadržaje bilo moguće gledati bez pristupa Internetu, primjerice u zrakoplovu, automobilu ili na kampiranju.

Ipak, postoji šansa da Netflix ipak ne omogući gledanje baš svih dostupnih filmova i serija na ovaj način. Neki analitičari špekuliraju da bi offline gledanje moglo biti dostupno tek za Netflixove originalne sadržaje – one koje su sami producirali, poput serija House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, i sličnih.