Nintendo Switch dobio datum izlaska, cijenu

Nintendo je potvrdio kako će igrači moći povezati do osam konzola za uživanje u localnom multiplayeru.

Krajem listopada prošle godine Nintendo je službeno najavio i kratkim trailerom predstavio Nintendo Switch, svoju novu hibridnu konzolu namijenjenu igračima koji se osim u dnevnom boravku vole igrati u pokretu. Informacije su tada bile prilično šture, a sada je napokon otkriveno kakva će joj biti cijena i kada ćemo je moći ugrabiti.

Nintendo Switch na police trgovina stiže već3. ožujka na svim područjima, a iako cijena za sva tržišta još uvijek nije definirana, znamo da će konzola u SAD-u stajati 300 američkih dolara dok će u Ujedinjenom Kraljevstvu za nju biti potrebno izdvojiti 279,99 GBP. Kako je cijena za britansko tržište nešto veća, očekujemo da će i na našem tržištu konzola stajati nešto više nego u SAD-u.

S novom konzolom stiže i pretplatnička usluga koja će biti nužna za korištenje online servisa.

Što se tehničkih specifikacija tiče, Nintendo je potvrdio kako će Switch imati 6,2-inčni ekran osjetljiv na dodir, maksimalne rezolucije od 1.280 × 720 piksela. Konzola raspolaže s 32 GB interne memorije koju je moguće proširiti microSDXC karticama. Na gornjem dijelu konzole naći će se 3,5 mm utor za slušalice, dok će se na donjem dijelu naći dva zvučnika.

Specifikacije baterije nismo dobili, no Nintendo je potvrdio kako će Switch moći samostalno raditi do šest sati, ovisno o načinu korištenja. Za vrijeme igranja zahtjevnijih igara vrijeme autonomije će se prepoloviti, no ne bi trebalo biti manje od tri sata.