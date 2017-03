Nintendo Switch ruši rekorde, ima mrtve piksele

Japanski div Nintendo potvrdio je kako njihova nova konzola Switch bilježi odlične prodajne rezultate na svim tržištima. Ne samo da se prodaje vrlo dobro, već je sada srušila određene rekorde i zasjela na prvo mjesto na ljestvici Nintendovih najuspješnijih konzola u prvom tjednu distribucije.

Po broju prodanih jedinica u prvom tjednu dostupnosti Switch „šiša“ sve druge Nintendove konzole, što bi značilo da je prodano više od 600 tisuća jedinica. Ova brojka nije službena, no logična je budući da je Nintendova druga najprodavanija konzola (u prvom tjednu) dogurala upravo do toliko prodanih jedinica.

Nintendu ide dobro i s igrama. The Legend of Zelda: Breath of the Wild postala najbrže prodavana samostalna igra u Nintendovoj povijesti.

Prema Nintendovim riječima uspjeh Switcha još je impresivniji kad se u obzir uzme činjenica da je u prodaju pušten u ožujku, mjesecu koji u svijetu video igara tradicionalno nije osobito bogat. Nintendo zato predviđa da će do kraja godine prodati najmanje pet milijuna konzola.

Vijesti nisu samo dobre. Naime, Internetom su se proširile informacije o nizu hardverskih problema od kojih Switch pati. Među njima su problemi s bežičnim uređajima, ali i problemi s mrtvim pikselima. Nažalost, Nintendo ne mari – kažu kako je prisutnost mrtvih piksela sasvim normalna te kako ovu situaciju ne smatraju problematičnom.