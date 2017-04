Nissan nastavlja s razvojem tehnologija za autonomne automobile

Nissan je tijekom prošle godine predstavio verziju svojeg Serena automobila s ugrađenom tvrtkinom tehnologijom ProPilot za poluautonomnu vožnju po japanskim prometnicama.



Konkretno, navedeno vozilo bilo je u stanju samo voziti kontinuirano po jednoj prometnoj traci na tamošnjim autocestama. Nissan planira i dalje razvijati ovu tehnologiju koja bi do 2018. godine trebala omogućiti i vožnju koja uključuje izmjenu prometnih traka.



To uključuje implementaciju tehnologija za detekciju mrtvog kuta i aktivnih sustava za upravljanje pravolinijskim kretanjem pri velikim brzinama.



Japanska tvrtka je u sklopu ProPilot tehnologije već razvila nekoliko različitih senzora namijenjenih različitim uvjetima na cesti, tako postoje senzori za nadzor i brzu interpretaciju događaja pri vožnji autocestom i zasebni senzori za vožnju u gradskom okruženju s brzom detekcijom okolnog prometa.



Svemu tome valja pridodati i platformu za autonomnu vožnju baziranu na autonomnoj vožnji SAM (seamless autonomous mobility), koja će poslužiti za prikupljanju informacija koje će poslužiti rješavanju kompleksnijih problema u prometu i koje se pohranjuju u cloud okruženju.



Do 2020. godine u Nissanu planiraju osposobiti ProPilot za rješavanje kompleksnijih problema u prometu.