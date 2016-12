Nisu svi oduševljeni Samsungovim pokušajem preuzimanja Harman Kardona

Sredinom prošlog mjeseca (studeni 2016.) Samsung je krenuo u šoping ukupne vrijednosti 8 milijardi američkih dolara. Podsjetimo, toliki iznos je ova južnokorejska tvrtka spremna izdvojiti za kupnju poznatog proizvođača audio opreme – Harman Kardona.



No, ono što se još do jučer činilo kao gotova stvar ima sve predispozicije da postane jedna vremenski duža trakavica. Naime, prema The Wall Street Journalu nisu svi zadovoljni ovakvim razvojem situacije.



The Wall Street Journal navodi kako investicijska tvrtka Atlantic Investment Management namjerava glasati protiv prodaje Harman Kardona pod uvjetima koje je ponudio Samsung. Razlog tomu je što Atlantic Investment Management smatra kako je ponuđena cijena od 112 USD po dionici premala te kako njihovi dioničari zaslužuju više, ali pri tom ne navode koji bi iznos zadovoljio njihove apetite.



Budući da Atlantic Investment Management ima tek 2,3% udjela u Harman Kardonu njihova blokada najvjerojatnije neće bitno utjecati na dovršetak akvizicije jer na kraju neće imati dovoljan broj ruku. No, mogla bi jedna druga neimenovana tvrtka koja prema The Wall Street Journalu nudi 3 dolara više po dionici, odnosno 115 USD za svaku dionicu tvrtke Harman Kardon.