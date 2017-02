Nizozemska općina testira semafore za nepažljive korisnike smartphonea

Čelnici nizozemske općine Bodegraven-Reeuwijk sve su više zabrinuti problemom nemarnih korisnika mobilnih uređaja, koji na cesti više pozornosti posvećuju svojim uređajima nego prometu oko sebe.

Kako bi smanjili mogućnost prometnih nezgoda odlučili su testirati nove semafora, koji se prilagođeni upravo spomenutim nepažljivim korisnicima mobilnih uređaja.

Putem projekta nazvanog "+ Light Line", nekoliko pješačkih prolaza sa semaforima, opremljeno je dodatnim LED trakama na samom pločniku. S obzirom da one mijenjaju boju od crvene do zelene, a nalaze se na pločniku gdje je često usmjeren pogled korisnika kada koriste svoje mobilne uređaje, one će poslužiti kao dodatni semafor.

LED trake trenutačno su instalirane na samo jednom križanju u općini, no ukoliko se projekt pokaže uspješnim, bit će instalirane i na drugim mjestima.