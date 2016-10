Njemačka pokreće postupak zabrane vozila na fosilna goriva

Poznata njemačka učinkovitost i ovoga puta se pokazala na djelu – u lipnju ove godine došao je prvi prijedlog da se u toj zemlji krene s implementacijom zakona za zabranu vozila na fosilna goriva, a već ovoga tjedna takav je prijedlog i službeno izglasan. U Bundesratu, predstavničkom tijelu gdje sjede zastupnici svih 16 njemačkih pokrajina, prihvaćen je prijedlog prema kojem bi se u Njemačkoj od 2030. godine zabranila prodaja svih novih vozila koja koriste neko od fosilnih goriva.

Za samo 14 godina (što je normalan životni vijek jednog prosječnog automobila) u Njemačkoj će tako, vrlo vjerojatno, biti moguće kupiti tek električni automobil ili onaj pogonjen vodikovim gorivim ćelijama.

Bundesrat dodatno predlaže da se takva uredba donese i na razini Europske unije, te predlaže da se uvedu porezne olakšice kako bi se ubrzao prelazak na električna vozila. Njihovi prijedlozi za sada nemaju snagu zakona, no s obzirom na utjecaj koji Njemačka ima unutar institucija EU ne bi bilo čudno da se slični zakoni uskoro počnu donositi i na razini Unije.

Njemačka, inače, u svojim dugoročnim ekološkim ciljevima ima zacrtano da će do 2050. godine smanjiti emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu za 80 do 95%. Za ostvarenje tog cilja nužno je krenuti sa zamjenom automobila, koji su među najvećim zagađivačima, na vrijeme. A to vrijeme stiže 2030. godine.