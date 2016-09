Njemački analitičari spominju pad prodaje iPhonea na godišnjoj razini

Prodaja Appleovih novih iPhone 7 i iPhone 7 Plus telefona službeno je započela, a sada stižu i prvi podaci odnosno procjene o dosadašnjoj i budućoj prodaji ovih uređaja.



Dosadašnje procjene su tu zato jer Apple zasad nije objavio službene rezultate prodaje. Svoje procjene iznijeli su i analitičari iz GfK-a, najvećeg njemačkog instituta za marketinška istraživanja.

Prema njihovim predviđanjima, Apple je zabilježio 25% manju prodaju iPhone 7 i iPhone 7 Plus uređaja, u odnosu na početnu prodaju iPhone 6s i iPhone 6s Plus uređaja tijekom prošle godine.



Kao dokaz za takav razvoj događaja može poslužiti informacija da će Appleove narudžbe čipova za nove iPhone uređaje tijekom prvog kvartala iduće godine zabilježiti sekvencijalni pad od 20%.



Appleove narudžbe za iPhone 7 i iPhone 7 Plus uređajima bi tijekom trećeg kvartala ove godine trebala iznositi 50 milijuna uređaja, a za četvrti kvartal 45 milijuna primjeraka. U prvom kvartalu iduće godine Appleove narudžbe iPhone 7 i iPhone 7 Plus uređaja trebale bi iznositi između 35 i 37 milijuna primjeraka.



Inače, prijašnja predviđanja koja navodi internetska stranica tvrdila su kako će Apple do kraja 2016. imati narudžbu od 80 do 85 milijuna iPhone 7 i iPhone 7 Plus uređaja, no nova predviđanja sada spominju brojku od 100 milijuna isporučenih uređaja do kraja godine.