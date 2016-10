Nobelova nagrada za molekularne strojeve

S molekularnim sam se strojevima prvi put susreo prije deset godina u Budimpešti. Iako je znanstveni skup imao posve neutralan naziv,“Europski kemijski kongres”, s time da je to bio “Prvi Europski kemijski kongres”, zvijezda događanja bio je francuski nobelovac Jean-Marie Lehn kojeg s pravom možemo smatrati ocem “supramolekulane kemije”.



Znamo da se kemija bavi molekulama. Molekule su pak sastavljene od atoma. I to znamo. No što se događa s molekulama kada se približe? To kao da nikoga nije suviše zanimalo. Kemičare je zanimalo samo utoliko ukoliko je pri tome dolazilo do kemijske reakcije. Znalo se da voda svoja osebujna svojstva zahvaljuje ne činjenici da su dva atoma vodika vezana za atom kisika, nego mnogim složenim i još nedovoljno istraženim strukturama u koje se molekule H 2 O povezuju. No čini se da je povezivanje molekula zanimalo samo biologe, točnije biofizičare, koji su u stanicama otkrivali skupine enzima što su zajedno djelovali. Neke su nakupine enzimskih i drugih molekula služile za vršenje mehaničkog rada, primjerice micanje trepetiljki (cilija) jednostaničnih organizama.



U Budimu gradu čudna čuda kažu… Sjećam se postera nekog mladog znanstvenika čiji je mentor bio upravo ovogodišnji nobelovac Jean-Pierre Sauvage. Na njemu je prikazao kako je električnim nabijenjem zlatne elektrode izazvao gibanje svoga molekularnog stroja. Kako? Na kraju dvaju dugačkih lanca ugljikovih atoma (“noge”) nalazili su se atomi sumpora (“stopala”) koja su prijanjala za zlatnu podlogu (sumpor ima veliki afinitet prema zlatu). Na spoju tih dvaju lanca (“karlica”) nalazila se prstenasta molekula s atomom bakra u sredini. Kad bi se narinuo napon, atom bakra bi primanjem ili otpuštanjem elektrona prelazio iz jednog u drugo valentno stanje (iz Cu+ u Cu2+ i obratno) te pritom hvatao druge atome u prstenu. To je hvatanje atoma izazivalo rotaciju prstena. Sve skupa ne veće od nekoliko milijuntinki milimetra!

Za to je, eto, ove godine dodijeljena Nobelova nagrada za kemiju. Ili da budem precizniji: “Kraljevska Švedska akademija znanosti odlučila je dodijeliti Nobelovu nagaradu za kemiju Jean-Pierreu Sauvageu, Sir Jamesu Fraseru Stoddartu i Bernardu (Benu) L. Feringu ‘za projektiranje i sintezu molekularnih strojeva”. Ovdje riječ “sinteza” čudno zvuči ali je na mjestu: molekularni se strojevi ne grade niti izrađuju, nego sintetiziraju kao sve druge molekule.



Strojevi manji od virusa

Prvi ovogodišnji dobitnik Jean-Pierre Sauvage, sa Sveučilišta Louis Pasteur u Stasbourgu sintetizirao je prvi molekularni stroj, sličan onome što sam ga netom opisao, još 1983. godine. Drugi dobitnik Sir James Fraser Stoddart sa Sveučilišta u Sheffieldu zaslužan je pak za otkriće translacijske izomerije 1991. godine. Pod tim se imenom krije otkriće svojevrsnog “molekularnog zavtnja”– pojave da jedna lančana molekula prolazi kroz drugu, prstenastu molekulu kada joj se dodaju ili oduzimaju elektroni. Treći dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade Bernard (Ben) L. Feringa, sa Sveučilišta u Groningenu, zaslužan je pak za pronalazak “molekularnog motora” pogonjenog svjetlošću. Riječ o dva skupa triju planarnih (aromatskih) prstena koji se vrte oko dvostruke veze koja iz povezuje kada se molekula obasja ultraljubičastim zračenjem. Njegov se motor može okretati brzinom od 12 milijuna okretanja u sekundi (12 MHz)! I to je otkriće kemičarima već odavno poznato – objavljeno je još 1999. godine.

I što na kraju reći? Nobelove se nagrade više ne dodjeljuju pojedinicima nego voditeljima najzaslužnijih istraživačkih timova. I ne dodjeljuju se za neko novo otkriće nego za životni opus. A što se samih molekulskih strojeva tiče mogli bismo reći da su naporom ovih triju znanstvenika (i njihovih istraživačkih timova, razumije se) svladani “elementi strojeva” molekularnih strojeva. Znanstvenici su naučili kako pokretati atome unutar molekula i molekula unutar molekularnih suprastruktura (rotirati, translatirati) i kako to činiti bez vanjskog izvora elektriciteta (motor pokretan svjetlom Bena Feringe). Naučili su i kako se izrađuju jednostavne “mehaničke igračke”, poput one Sauvageove koju sam opisao na početku članka (a čiju shemu vidite na slici). No tako je počela i precizna mehanika: u 18. stoljeću majstori su se takmičili tko će izraditi bolju i sitniju mehaničku lutku – nemajući na pameti nikakvu praktičnu primjenu.



To se upravo događa i s molekularnim strojevima, strojevima koji se ne sastoje od osovina, poluga, zupčanika i žica, nego od molekula katenana i rotaksana te atoma teških metala, posebice bakra. Njihova se veličina mjeri u nanometrima, što znači da su manji od virusa. Kad dođe njihovo vrijeme ti će strojevi gurati molekule lijekova kroz najtanje krvne žile, pa čak i kroz stanične membrane. Ili bi mogli izvodili kirurške zahvate tamo gdje nikakav kirurg svojim instrumentom ne može doprijeti. Ili bi mogli svojim kretnjama prenositi i čuvati informacije, čime bi se ostvarile beskrajne mogućnosti minijaturizacije elektroničkih uređaja. Ili bi… Tko zna što nas čeka u budućnosti!