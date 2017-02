Nokia 150 stigla u europske trgovine

Sredinom prosinca 2016. HMD Global je predstavio prvu novu Nokiju –Nokiju 150. Podsjetimo, HMD Global je od Microsofta otkupio prava za proizvodnju mobitela pod Nokijim brendom.



Prvi model s kojim je tvrtka izišla na tržište je prilično jednostavan, odnosno pripada tzv. „starog gardi“. Jedine poveznice s modernim vremenima su zaslon u boji (doduše 2,4“) te podrška za memorijske kartice (microSD do 32 GB) i MP3 Player.



No, glavna odlika Nokije 150 je njezina baterija koja je zbog ne zahtjevnog hardvera u mogućnosti ponuditi do 22 dana autonomije (u stanju pripravnosti i do 31 dan) sa samo jednim punjenjem. Drugi plus je niska cijena koja na europskom tržištu, točnije u Nizozemskoj iznosi samo 37 eura.



Za sada je moguće nabaviti samo model crne koje kućišta dok će prema navodima prodavača stići nešto kasnije.