Nokia će 2017. godine predstaviti do pet mobitela

Krajem veljače 2017. godine svoja će vrata otvoriti MWC sajam na kojem će brojni proizvođači mobitela predstaviti svoje nove modele. Na tom sajmu se očekuje i tvrtka HMD Global, odnosno nova Nokia koja bi tih dana trebala predstaviti barem jedan novi model – D1C.



Prema izvoru Nokia D1C stići će u dvije inačice – skupljoj s 5,5“ zaslonom FHD rezolucije (1.920 x 1.080 piksela) i 3 GB RAM-a koja će koštati oko 200 USD, te jeftinijoj s 5“ zaslonom i 2 GB RAM-a čija će vijena biti oko 150 USD.



Prema podacima do kojih je došao DigiTimes, a koji potječu od lanca dobavljača to neće biti i jedini planirani model za tu godinu. Prema izvoru Nokia će tijekom 2017. godine predstaviti i dodatna četiri modela koji će na tržište biti plasirani tijekom drugog i trećeg kvartala 2017. godine.



Vezano uz hardver za sada (razumljivo) nema previše poznatih informacija. Izvor tek navodi kako će Nokijina četvorka imati zaslone dijagonale od 5" do 5,7“ FHD ili WQHD rezolucije. Kao proizvođači zaslona navode se tri tvrtke – LG, Century Technology (CTC) i Innolux.