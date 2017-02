Nokia 3310 (2017) konačno predstavljena javnosti

Velika pozornost koju je dosad dobila nova obnovljena verzija Nokia 3310 mobilnog uređaja dosegla je vrhunac njegovim predstavljanjem na ovogodišnjem MWC-u.



Nokia 3310 (2017) sadržavat će 2,4-inčni zakrivljeni zaslon u boji, koji je polariziran za bolju vidljivost na suncu. Tu je i baterija s kapacitetom od 1200 mAh koja će osigurati do 22,1 sati razgovora na jednom punjenju.



Od ostalih značajki vrijedi spomenuti micro USB priključak, 3,5-milimetarski priključak za slušalice, 16 GB interne memorije (proširive microSD karticama do 32 GB), MP3 reproduktor, podršku za 2G mreže i Bluetooth 3.0, dok je za one koji osjete potrebu za snimanjem fotografija na ovakvom uređaju, tu jedna jedina stražnja 2-megapikselna kamera (dakle, nije moguće snimati selfije).



Za nostalgičare tu je klasični Nokia zvuk zvona te nova verzija legendarne "Zmijice". Telefon koristi Nokijin Series 30+ operativni sustav. Na tržište stiže u drugom kvartalu godine s cijenom od 49 eura.