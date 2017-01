Nokiju 6 bi mogli vidjeti i izvan Kine

Početkom ovog tjedna HMD Global predstavio je svoju prvu Nokiju s Androidom –Nokiju 6. No, ljubiteljima ovog brenda je uskoro stigao i hladan tuš–Nokia 6 je namijenjena samo za kinesko tržište.



Ipak postoji mogućnost da Nokiju 6 vidimo i na ostalim svjetskim tržištima. Naime, Bluetooth SIG je ovih dana dodijelio još jedan certifikat, ovaj put za Nokijin uređaj kodne oznake TA-1003. Budući da specifikacija jasno navodi kako je i TA-1003 model Nokia 6, nije teško za zaključiti kako se radi o uređaju za ostala svjetska tržišta.



No, TA-1003 model ne treba očekivati prije MWC 2017 sajma koji svoja vrata otvara krajem idućeg mjeseca (od 27. veljače do 2. ožujka). Do tada zabavit ćemo se nekim drugim informacijama, poput benchmark rezultata, broja predbilježbi za kinesku inačicu Nokije 6 te datumom početka prodaje (u Kini naravno).



Nokia 6 je prošla kroz GeekBench koji je zabilježio kako je Nokia 6 ostvarila 639 bodova u single-core testovima te 2.694 bodova u multi-core testovima. Manji broj bodova ne treba nikoga čuditi jer ionako se ne radi o premium uređaju već o uređaju iz srednjeg tržišnog segmenta kojeg pogoni ne odveć snažni Snapdragon 430.



Unatoč tome, zainteresiranih kupaca ne nedostaje. Prema dostupnim podacima online trgovina JD.com do sada je zaprimila više od 100.000 predbilježbi za Nokiju 6. Ova brojka se ne čini prenapuhanom jer je prilikom bezeciranja uređaja bilo potrebno uplatiti polog od 66 juana, što je otprilike jednak broj kuna.



Za kraj nam je ostao još samo datum početka prodaje Nokije 6 u Kini –19. siječanj 2017. godine.