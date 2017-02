Norveška za pretrpljene cyber napade optužuje ruske hakere

Norveške vlasti su u petak optužile hakersku skupinu povezanu s Rusijom za cyber napade na računalne sustave norveškog Ministarstva obrane, norveškog Ministarstva vanjskih poslova, oporbene norveške Laburističke stranke, norvešku agenciju za zaštitu od radijacije te jednu neimenovanu školu.



Za napade se sumnjiči hakerska skupina poznata pod imenom APT 29 ili Cozy Bear, koja je navodno bila odgovorna i za prošlogodišnje cyber napade prije i za vrijeme američkih predsjedničkih izbora (slučaj hakiranja elektroničke pošte Demokratskog nacionalnog odbora).



Norveški stručnjaci ističu kako su na napad upozoreni ranije od jedne zemlje saveznice te kako tijekom napada na navedene institucije nije došlo do krađe i gubitka povjerljivih informacija.



U rujnu ove godine u Norveškoj se održavaju parlamentarni izbori, no to prema norveškim vlastima nije motiv napada, koji zasad ostaje nepoznat.