Nougat na Huaweijeve mobitele stiže početkom 2017. godine

Huawei je otkrio kakvi su mu planovi vezano uz nadogradnju svojih Android mobitela na novu Nougat inačicu. Ako se u međuvremenu ne dogode neplanirani problemi, nadogradnja će početi stizati tijekom prvog tromjesečja 2017. godine.



Prvi na redu za nadogradnju na Nougat su modeli Mate 8 i P9, a potom će nadogradnja stići i na P9 Plus, P9 Lite, Nova i Nova Plus. Uz noviji Android stiže i novije korisničko sučelje koje razvija sam Huawei – EMUI 5.0.



Huawei navodi kako će novi EMUI 5.0 donijeti bolje iskustvo korištenja. Naime, EMUI 5.0 bit će efikasniji, sigurniji i općenito prihvatljiviji korisnicima. Prema navodima proizvođača, novo korisničko sučelje će smanjiti broj potrebnih koraka kako bi se odradila neka željena radnja.



Korisnici će moći izabrati hoće li koristi ladicu za aplikacije, ili tzv. iOS style – sve aplikacije na početnom zaslonu. Huawei posebno ističe kako će korisnici do 90% ključnih funkcija moći doći kroz svega dva do tri dodira po zaslonu.



Nestrpljivi vlasnici modela P9, P9 Plus, P9 Lite i Mate 8 mogu do Nougata i ranije, uključivanjem u beta program. No, takve beta inačice softvera sklone su greškama u radu, pa ih ne preporučujemo onima kojima je potreban stabilan OS na mobitelu.