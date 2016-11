Nova aplikacija za Uber

Matija Mesić i Davor Tremac iz Ubera

Ako ste pomislili da je aplikacija za naručivanje Uberovih usluga pomalo nezgrapna, i uberovci se slažu s vama. Stoga je jutros predstavljena nova koja nosi broj 3.2.2., a koja je, kako je rečeno, pisana "od nule", za razliku od dosadašnje aplikacije koja je u osnovi bila samo nadograđivana osnovna aplikacija servisa iz 2012. Kako se raspon usluga koje Uber nudi povećao, kako u svijetu, tako (donekle) i u nas, tako je i stara aplikacija postajala se nakrcanija mogućnostima, ali i manje pregledna i teža za korištenje.



Za novu aplikaciju domaći ured Ubera kaže da je osmišljena oko jednog jednostavnog pitanja— „Kamo ste krenuli?“. Aplikacija uči iz rutinskih radnji. Česti korisnici vidjet će tako prečice koje predviđaju kamo bi željeli ići na osnovu ranijih vožnji. Dodirom po zaslonu telefona biramo tako ponuđeno odredište. Uskoro će se s Uberom moći povezati i kalendari te će na taj način sastanci i zakazani susreti automatski pojaviti na zaslonu kao prečice. Također se do kraja godine planira u aplikaciju ubaciti i opciju "ljudi su nova mjesta", gdje po imenima prijatelja iz adresara (povezanih s njihovim lokacijama) biramo odredište vožnje.



Predstavljanje nove aplikacije na uređajima s OS-ovima iOS i Android diljem svijeta i trajat će nekoliko sljedećih tjedana, a do kraja godine novu aplikaciju imati će svi novi i postojeći korisnici.



Za one koji još ne znaju, službene stranice su na adresi uber.com/whereto.