Nova, atraktivna vodena hlađenja iz NZXT

Evoluirana Kraken serija sastoji se od tri modela – X42, X52 i X62. Iz NZXT-ove objave nije jasno da li ovi sustavi zamjenjuju one iz starije serije, a to se ne da baš zaključiti ni prema njihovim oznakama. Naime, Kraken serija se do sad sastojala od modela X31 s radijatorom od 120 mm, X41 s radijatorom od 140 mm te X61 s radijatorom od 280 mm. Novi Krakeni pak imaju od 140, 240 i 280 mm što će reći da bi najslabiji model iz stare serije mogao nastaviti egzistirati na tržištu kao rješenje za donji dio tržišta.

Što novi Krakeni donose u odnosu na stare, pitate se. Pa eto i odgovora.

Novu, tišu pumpu

Softversko upravljanje pumpom i ventilatorima

Novi Aer P ventilatori unaprijeđenih karakteristika

Opletena crijeva koja provode tekućinu

Napredna implementacija RGB osvjetljenja

Po svemu ovom čini da su NZXT-ovi inženjeri u novu seriju hlađenja uložili mnogo truda budući da su izmijenjeni praktički svi dijelovi osim dizajna radijatora i mehanizma za montažu na procesor.

Jedina stvar koja nam se ovako na prvi pogled ne sviđa su opletena crijeva. Ovakva već dugo koristi Corsair na svojim vodenim hlađenjima. Premda izgledaju cool, jako se teško savijaju i time otežavaju instalaciju u kućište, pogotovo ako je kućište manjih gabarita.

Uporedo s lansiranjem novih Krakena, NZXT će nadograditi i svoj besplatni softver CAM na verziju 3.2. CAM je inače započeo kao softver za upravljanje vodenim hlađenjima, no danas ga NZXT promovira kao općeniti softver za nadzor sistemskih parametara, čak i ako nemate NZXT-ov hardver. CAM također nudi kontrole za overklokiranje grafičkih kartica te upravljanje osvjetljenjem na NZXT-ovim uređajima.

Novi Krakeni na tržište stižu sljedeći mjesec, barem kad je riječ o Europi. Preporučena cijena za 140-milimetarski model X42 jest 129,9 €, za 240-milimetarski model X52 149,9 € dok je za 280-milimetarski Kraken X62 potrebno izdvojiti 159,9 €.