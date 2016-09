Nova Mreža: Rat gigahercima

WiFi standardi ne stoje na mjestu nego se konstantno razvijaju i unapređuju – tema broja je tako posvećena usporedbi, da ne kažemo ratu, između WiFija na 5 GHz i onog na 2,4 GHz, autor je naravno – legendarni Toni Drabik.



Nakon teme broja, ovim izdanjem dominiraju intervjui, kojih ima – toliko da ih jedva možemo pobrojati: Paul Couturier, LightCyber, Renée Saboti-Slovenc, Combis, Žiga Benedik, Trend Micro, Laurent Abadie, CEO Panasonic Europe, Roko Roić, King-ICT... Najveći je intervju mjeseca, s Goranom Radmanom. Radmana poznajemo dugo, još prije nego što je postao direktor prvog Microsoftovog ureda u regiji, i naravno Hrvatskoj. Posljednjih godina javnosti je znan kao direktor HRT-a, a sada se prešaltao na nešto sasvim drugačije, kako on to već zna – prodekan je za međunarodnu suradnju na Algebri i voditelj Algebrinog IgBS MBA programa e-Leadership.



Visoko učilište Algebra nedavno je u svoj obrazovni sustav pripojilo International Graduate Business School Zagreb (IgBS) i uvelo diplomske MBA studije eLeadershipa (eVođenje), koji će kombinirati stjecanje poslovnih vještina i primjenu suvremenih tehnologija u poslovanju, i to nam je bila glavna, iako ne i jedina tema razgovora.



Volimo iz prve ruke pisati o uspjesima hrvatskih IT tvrtki u svijetu, i ovaj mjesec u tom smislu imamo pravu poslasticu – reportažu o Infobipovim operacijama na najvećem svjetskom tržištu, u Kini.



Ericsson i Vodafone u Irskoj su realizirali najbrži uplink, korištenjem dupleksa s frekvencijskom podjelom s dva kanala nositelja od po 20 MHz (LTE FDD 40 MHz), uz 64 QAM modulaciju, a kao ključno obilježje Ericssonova mrežnog softvera uvedena je agregacija nositelja uzlazne veze. Rezultat takve nadogradnje softvera je 200-postotno poboljšanje uzlazne veze, u usporedbi s trenutačnim performansama uzlazne veze, uz mogućnost najvećih brzina do 150 Mb/s. O hardcore tech temi, ali i njenim posljedicama na korisnike i tržište, piše Željko Bukša.



Petric je, kao i obično, bio na vodećem skupu konzumne elektronike, IFA u Berlinu – i daje pregled trendova koji nas čekaju, čak i ako su naizgled banalni. Željko Ivanković, naš dežurni IT filozof, čudi se na koji način najveće svjetske kompanije stvaraju novac iz besplatnih “sirovina”, ali odmah nudi i moguće odgovore; da ne nudi, ne bi bio pravi IT filozof...