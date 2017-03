Nova tehnologija otkrivat će bolesti putem fotografija lica

Tehnologija za prepoznavanje lica koju je razvio tim znanstvenika na National Human Genome Research Institutu, služit će u svrhu prepoznavanja rijetke genetske bolesti koja je prisutna u nebjelačkim populacijama

Radi se Di Georgovom sindromu, a znanstvenici planiraju i dalje razvijati ovu tehnologiju kako bi pomagala u otkrivanju i ostalih bolesti, s tim da već sada prepoznaje i Downov sindrom.

Di Georgov sindrom pojavljuje se zbog nedostatka jednog malog dijela kromosoma 22, što uzrokuje mnoge zdravstvene probleme, a bolest je teško dijagnosticirati.

Ono što je karakteristično za ovu bolest je određeni pojavni oblik na licu, no on se razlikuje od naroda do naroda. Ova tehnologija bolest prepoznaje sa 96,6% sigurnosti.

Znanstvenici koji su radili na ovom projektu, proučili su fotografije 101 bolesnika iz 11 zemalja u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, te se nadaju da će jednog dana biti dovoljno poslati doktoru svoju fotografiju kako bi dobili dijagnozu.