I nove Zvjezdane staze su mamac za pirate

CBS-ova nova znanstvenofantastična igrana serija Star Trek: Discovery doživjela je svoju premijeru protekle nedjelje, a osim desetaka milijuna gledatelja pred TV ekranima privukla je, rekli bismo očekivano, i brojne pirate. Gledatelji diljem svijeta ovoga su tjedna pohrlili s torrenta skinuti prve epizode ove serije u velikom broju, pa je ona odmah upala na top istu najtraženijih serija na The Pirate Bayu.

U 20 vodećih naslova prema broju seedera ugurale su se obje do sada objavljene epizode novih Zvjezdanih staza. Prva mjesta su tradicionalno rezervirana za Igru prijestolja, znanstvenofantastični crtić Rick and Morty, dramske serije Scorpion i Suits, a na visokom petom mjestu našla se i prva epizoda nove sezone Teorije velikog praska.

Korisnici skloni piratstvu, zaključujemo prema tome, skloni su SF sadržaju kao i geekovskoj i fantasy tematici – ništa, dakle, što i prije nismo znali.

Star Trek: Discovery je, inače, emitiran prvo na u SAD-u besplatnom zemaljskom kanalu CBS. No, to je bio slučaj samo s prvom epizodom, dok će ostale sukcesivno stizati na njihovu streaming platformu CBS All Access. Ova se usluga naplaćuje 6 dolara mjesečno, ili pak 10 dolara za verziju bez reklama. Upravo ovakvim načinom promocije CBS se nada privući nove pretplatnike na streaming uslugu.