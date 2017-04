Novi Bug dijeli savjete šakom i kapom

Sve više uređaja koje testiramo i opisujemo u Bugu snimamo i za naš BugTV. Kako bismo vam ukazali na postojanje tih videozapisa uz svaku temu u Bugu, a koja je obrađena u nekoj od BugTV emisija, dodajemo posebnu ikonu “BugTV-YouTube”. Ako ste imalo zainteresirani za praćenje takvih videosadržaja, sugeriramo vam da se prijavite na YouTube i potom pretplatite (subscribe) na naš kanal. Nakon toga dolazit će vam notifikacije za svaki video koji objavimo pa lako možete odlučiti što vas od toga zanima, kao i hoćete li taj video pogledati odmah ili poslije.

Bavljenje vlastitom videoprodukcijom potaknulo nas je i na izradu teme broja koja vas mami naslovom “Postanite gejmerska zvijezda”, a u stvari se Davor Šuštić uhvatio velikog posla i detaljno opisao kako preko Twitcha i YouTubea streamati ili snimati video (i potom ga objaviti) u kojem pokazujete kako vi igrate neku igru ili je opisujete poput nekog recenzenta. Nedavno smo objavili kako gaming videosadržaje preko Twitcha i YouTubea diljem svijeta trenutačno prati oko 665 milijuna korisnika, a za usporedbu, Netflix u isto vrijeme bilježi 100 milijuna korisnika. Veliko je to tržište i nije nikakvo čudo da se mnogi odluče okušati u ulozi glavnog aktera. Nekima je pobuda pokazati svoje vještine i kako su dobri u nekim igrama, a drugi se nadaju zaradi. Koji god vas razlog potakne na izradu tih videa, prvi korak mora vam biti pročitati sve što je Davor napisao, jer stvari nisu tako jednostavne kao što vam to možda djeluje na prvi pogled, dok gledate neke druge klince kako se zafrkavaju i usput to snimaju. Ima tu mnogo zapreka koje treba savladati pa tek kada tehnički ovladate produkcijom, možete se posvetiti osmišljavanju sadržaja i krenuti s proizvodnjom.

Svima onima koji kroz angažman na YouTubeu žele i ponešto zarađivati, sugeriram da si nabave Bug 275 u kojem smo imali TB “Kako zaraditi na YouTubeu” s mnogo korisnih informacija i savjeta.

Proljeće, vrijeme pospremanja i provjetravanja, dobar je trenutak za još jednu savjetodavnu temu u kojoj vam dajemo upute kako, hardverski i softverski, očistiti svoje računalo. Pedantni Mario Baksa detaljno je razradio upute za čišćenje stolnih računala, a tome smo dodali savjete Matije Gračanina kako i softverski očistiti računala. Kako on to već voli napraviti, savjetima je dodao i pregled probranih besplatnih programa za čišćenje. Ako vam zatrebaju u trenutku kad nemate pristup Internetu ili vam ih se ne da tražiti – imate ih sve na Bugovom DVD-u 293!

Softverski dio Buga zaokružuje Dragin osvrt na najnoviju nadogradnju Windows 10 Creators. Nije baš nešto osobito fasciniran "novim" Windowsima, ali nije ni nezadovoljan, jer barem nema nekih novih problema kojih ni prije nije bilo. Skroman je čovjek...

U drugoj softverskoj temi Daniel Lučić bavi se Discordom, za koji većina vas vjerojatno nije ni čula. Radi se o VoIP komunikacijskom servisu, u prvom redu za glasovnu, ali i pisanu komunikaciju. Sa svojom gejmerskom ekipom u kasnim noćnim satima već desetak godina razgovaram preko TeamSpeaka, i evo, nedavno smo prešli na Discord. Doista dobar program, a uza sve to, i besplatan!

Uz hrpe ovih savjetodavnih i softverskih tema, našlo se mjesta i za brojne hardverske recenzije. Denis Arunović svašta je propustio kroz ruke prošlih tjedana. Detaljno je testirao AMD Rayzen 5, procesor iz srednjeg segmenta pa onda vrlo zanimljive nove grafičke kartice GeForce GTX 1080 Ti i Radeonke RX 570 i RX 580. Niz je i drugih atraktivnih uređaja u ovom Bugu, od Lenovova prijenosnika ThinkPad X1 Carbon, do egzotičnog zvučnika Klipsch The Three.

Novi Samsungov flagship Galaxy S8/S8+ mnogima se svidio veće na prvi pogled. Ovaj put su im dizajneri odradili odličan posao. O opremljenosti i performansama sve ćete doznati iz vrlo opširne Petricove recenzije.

Ako se žalite malo zabaviti i informirati, pročitajte tekst o najuspješnijim projektima koji su putem skupnog financiranja uspjeli prikupiti milijune dolara, ali naknadno bi tek shvatili da i nisu u stanju realizirati svoju vlastitu ideju.

Tradicionalno u ovo doba godine predstavljamo vam gdje sve možete studirati informatiku u Hrvatskoj. Svake godine naš popis se širi, i to nas veseli, jer nedostaje nam školovanih informatičara, pogotovo uz dosta izražen odlazak mladih na bolje plaćena radna mjesta u inozemstvu. Uz to, i sve više domaćih IT tvrtki ne uspijeva pronaći dovoljan broj novih djelatnika. Zaključak je jednostavan – studirajte informatiku!

I još spomenimo da u svibnju dijelimo vrlo zanimljivu nagradu - Nilox DOC+ Hoverboard! Želite li imati ovo atraktivno prijevozno sredstvo, nikako nemojte propustiti nagradnu igru u Bugu. Sretno!

