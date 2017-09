Novi Bug.hr dostupan u beta izdanju

Otkad je Bug Online pokrenut, a bilo je to 1995. godine, svašta smo mijenjali – od fizičkog smještaja, dizajna, sadržaja, logotipa, pa čak je bilo i korekcija u načinu pisanja imena. Ovaj put sve to mijenjamo odjednom! Web u sadašnjem obliku postoji već osam godina (u međuvremenu smo mu samo dodali mobilnu verziju), nakon toliko vremena morali smo se odlučiti za radikalan zahvat.

Krenimo od onoga što ćete prvo vidjeti – mijenjamo čak i ime našeg weba! Odbacujemo dodatak “online”, koji je u prošlim desetljećima radio distinkciju između tiskanog Buga i Buga dostupnog na Internetu. Kako smo svi danas neprestano online, zvuči pomalo anakrono isticati tu osobinu naših web-stranica, i od sada će se jednostavno zvati Bug.hr.

Dizajn i koncepcija weba potpuno su novi. Do sada smo prilikom izrade novih stranica nastojali na njima omogući i pristup starim materijalima, no sad toliko drastično mijenjamo cijelu organizaciju weba da je to nemoguće izvesti. Bez brige, nećemo tek tako ugasiti stari web, on će ostati dostupan i dalje, tako da će i svi postojeći linkovi ostati funkcionalni.

Na novom webu više nema rubrika! Sve se definira tagovima i preko njih ćete najlakše dolaziti do sadržaja koji vas zanima...

Uostalom, zašto pričati o onome što možete i sami isporbati, odmah sada? Privremena adresa našeg novog portala je: https://beta.bug.hr

Kako bismo lakše pratili vaše komentare i dojmove, uz ovu objavu smo isključili mogućnost komentiranja, a na novom webu će vas dočekati nastavak ove priče. Tamo ćemo prikupljati komentare, koji u stvari u konačnici završavaju na forumu.