Novi natječaj: Heroji digitalnog doba

Svi mali poduzetnici, obrtnici, vlasnici OPG-ova, koji su Vipnetovi pretplatnici s do 14 zaposlenih, mogu se prijaviti na www.herojidigitalnogdoba.hr do 18. travnja. Na službenim stranicama projekta nalaze se i detaljna pravila sudjelovanja u natječaju. Po završetku prijava, stručni žiri će od 19. travnja do 1. svibnja selektirati pristigle prijave te će od svih prijavljenih odabrati 10 top finalista za daljnje natjecanje koji će biti objavljeni na www.herojidigitalnogdoba.hr

Top deset finalista bit će odabrani na temelju kreativnosti i inovativnosti proizvoda, usluga i/ili poslovanja s posebnim naglaskom na digitalni način poslovanja, zanimljive poslovne priče, uloge u promicanju poduzetništva, zanimljivog odnosa prema klijentima, posebice u segmentu digitalnog poslovanja, te posebnog utjecaja na lokalnu zajednicu.

Ove godine naglasak je na digitalnim aspektima poslovanja koji mogu uključivati:

· Zanimljivu, inovativnu, preglednu, izuzetno dobro dizajniranu web stranicu

· Zanimljivu i dojmljivu, dobro organiziranu i uvjerljivu prisutnost na društvenim mrežama

· Uspješno organiziran i pouzdan webshop

· Online kontakt s korisnicima (bilo kakav oblik službe za korisnike)

· Korištenje aplikacija u svakodnevnom radu (kroz grupe na aplikacijama poput Skype, Viber, WhatsApp…)

· Digitalno oglašavanje; Google ads, FB ads, banneri, promo tekstovi na portalima, online PR…

Što sve podrazumijeva digitalno poslovanje pojašnjeno je na www.herojidigitalnogdoba.hr.

Odabrani ulaze u veliko finale koje traje od 2.5. do 14.5. 2017. kada će od deset odabranih finalista, stručni žiri odabrati tri pobjednika. Također, u istom periodu svi građani Hrvatske moći će putem web stranice www.herojidigitalnogdoba.hr glasovati za svoje favorite među finalistima koje je odabrao stručni žiri. Onaj sudionik koji putem glasovanja zainteresiranih građana osvoji najviše glasova dobiva „Nagradu publike“, mobilni uređaj u vrijednosti do 6.500 kn maloprodajne cijene. Svi zainteresirani građani koji će glasovati za „Nagradu publike“ dobit će, putem e-mail adrese kojom su se prijavili za glasanje, kuponski kod kojim će moći ostvariti popust pri kupnji u Vip centrima.

Tri pobjednika natječaja - odabrana heroja digitalnog doba, dobivaju vrijedne nagrade:

· sudjelovanje u promotivnoj kampanji Vipneta (TVC spot, print i online oglasi, društvene mreže i PR)

· edukaciju ili poslovno savjetovanje u vrijednosti do 10.000 kn

· izradu profesionalnih fotografija i video sadržaja koje pobjednik može koristiti u vlastite poslovne svrhe

· mobilni uređaj u vrijednosti do 6.500 kn maloprodajne cijene.