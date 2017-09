Novi Nissan Qashqai: premium poboljšanja crossovera

Nissan Qashqai najprodavaniji je gradski crossover u Europi, a sad je dostupan sa znatnim poboljšanjima koja pridonose njegovom premium karakteru. Poboljšanja su uvedena u četiri područja: osuvremenjen je vanjski izgled, povećana je razina kvalitete u unutrašnjosti, poboljšane su vozne osobine i dodane nove tehnologije Nissanove inteligentne mobilnosti koje kupcu donose još više udobnosti, sigurnosti i povjerenja.



Sveobuhvatne promjene temelje se na dojmovima i povratnim informacijama kupaca te su osmišljene kako bi osnažile položaj Qashqaija kao neospornog lidera u segmentu. Unaprijeđena je i struktura paketa opreme uvođenjem paketa Tekna+ koji donosi novu razinu luksuza u segmentu crossovera C-SUV.



Qashqai je lansiran 2007. kao istinski pionir segmenta, a njegove sigurne vozne osobine otad dobivaju najviše pohvale. Zahvaljujući brojnim poboljšanjima ispod poklopca motora, vrhunske vozne osobine novog Qashqaija bolje su no ikad. Dodane su inovativne tehnologije, a one već postojeće poboljšane su novim sigurnosnim sustavima. Vozačima koji traže novu razinu prilagodljivosti i veću slobodu onda kad je žele, novi Nissan Qashqai od proljeća sljedeće godine ponudit će i sustav za autonomnu vožnju ProPILOT.



Nissan Qashqai osigurao si je mjesto u povijesti automobilizma. Stvorio je segment crossovera C-SUV, a iako sad na tržištu ima više od 20 rivala, Qashqai je ostao mjerilo u klasi s udjelom na tržištu od čak 10,3 %. Qashqai je jednostavno najuspješniji model u Europi u Nissanovoj povijesti dugoj 83 godine, a od lansiranja originalne inačice 2007. prodano ih je oko 2,3 milijuna primjeraka. Osvojio je više od 80 nagrada, uključujući i 19 nagrada za „Automobil godine”. Prkosio je i tradicionalnim životnim ciklusima automobila. Ožujak 2017. službeno je bio mjesec s najviše prodaja u povijesti u Europi, a prodano je više od 33 000 automobila.



Temelj Qashqaijeve privlačnosti već više od deset godina njegov je status ultimativnog gradskog crossovera. On uspješno spaja praktičnost i privlačnost SUV-a s dimenzijama, voznom dinamikom i uporabnim troškovima kompakta. Znatna nova poboljšanja utvrdit će i ojačati položaj Qashqaija kao vodećeg crossovera u Europi.



Kao i kod svih Nissanovih vozila, svako poboljšanje, bez obzira na to je li veliko ili malo, uvedeno je imajući na umu kupce i temeljeno na njihovim povratnim informacijama. Istraživanja su pokazala da postoji želja za promjenom vanjskog dizajna kako bi se stvorio suvremeniji i profinjeni izgled, novom vrhunskom opremom i više izbora za kupce koji žele kupiti bogatije opremljene modele, te dodatnom profinjenošću i novim sigurnosnim tehnologijama.



Novi Nissan Qashqai omogućuje sve to i još više.



Vrhunski Qashqai: paket Tekna+ donosi novi premium izbor kupcima

Ponudi Qashqaija dodan je i peti paket opreme, Tekna+, najbogatiji paket opreme iznad paketa Visia, Acenta, N-Connecta i Tekna. Ekskluzivna nova premium oprema u paketu Tekna+, namijenjenom kupcima koji žele vrhunski Qashqai, dolazi serijski.



U unutrašnjosti, nova premium sjedala presvučena su najkvalitetnijom mekom napa kožom s luksuznim 3D detaljima u središnjem dijelu, prvi puta u Nissanu za europsko tržište. Isti se dizajn nalazi i na stražnjem sjedalu. Serijska je oprema crna koža, a opcija je raskošna ljubičasta boja.



Vozačevo je sjedalo opremljeno elektroničkom potporom za lumbalni dio leđa podesivom u četiri smjera – isto tako prvi put u Europi. To svim vozačima omogućuje da u potpunosti prilagode svoj položaj sjedenja te tako poboljšaju udobnost i smanje umor. Dodana je memorijska funkcija sjedala za pohranjivanje dvaju položaja povezana i s vanjskim retrovizorima. To je trenutačno jedini Nissanov model za Europu opremljen tom značajkom, kojom se upravlja tipkama na donjem dijelu sjedala.



Standardna oprema u paketu Tekna+ jest novi audiosustav BOSE Premium s osam zvučnika (više detalja u nastavku).



Vanjski izgled vozila opremljenog paketom Tekna+ izdvaja se premium mat srebrnim kućištima retrovizora i krovnim nosačima.



Poboljšanja u unutrašnjosti povećavaju premium dojam novog Qashqaija

Učinak premium poboljšanja novog Nissana Qashqai najbolje se vidi u unutrašnjosti. Rezultirala su vrhunskom razinom kvalitete i profinjenosti, unutrašnjosti koja je više usmjerena vozaču i poboljšanom osjećaju potpune kontrole.



Prvo što će vozač zamijetiti kad uđe u automobil jest prekrasan novi upravljač. Sada ima ravan donji dio, što vozaču olakšava ulazak i izlazak iz vozila, a usto je zaslužan za sportskiji izgled i dojam za upravljačem.



Središnji je dio upravljača manji nego prije, a tri su kraka tanja pa je gornji prostor upravljača sada veći za 17 %, što poboljšava vidljivost instrumenata. Komande koje se mogu pomicati u četiri smjera kojima se upravlja zaslonom na instrumentnoj ploči (lijevi krak) te komande tempomata (desni krak) potpuno su nove te osiguravaju kupcima intuitivniju uporabu i manje odvlače pogled vozača s ceste.



Poboljšani su i drugi dijelovi unutrašnjosti. Završna obrada ventilacijskih otvora i unutrašnjih ručica vrata još je kvalitetnija i izrađena od materijala ugodnih na dodir, a središnjem naslonu za ruke između prednjih sjedala od paketa opreme Acenta dodani su novi šavovi. Obloga stropa Qashqaija od paketa Tekna dostupna je u tamnoj inačici. Za kupce koji se odluče za Qashqai s novim automatskim mjenjačem CVT XTronic prostor mjenjača presvučen je kožom.



Impulsni prekidači podizača prozora sad se nalaze na svim četirima vratima i serijska su oprema u svim inačicama. Osim toga, svi se prozori mogu otvoriti i zatvoriti daljinski s pomoću ključa, primjerice kako biste za vrućih dana mogli brže rashladiti vozilo.



Nova premium sjedala za veću udobnost

Kupci su oduvijek hvalili visoku razinu udobnosti Qashqaija. Kako bi pridonijela premium dojmu, prednja su sjedala u potpunosti redizajnirana od paketa opreme N-Connecta nadalje.



Sad su izrađena u jednom komadu i odlikuju se duljim sjedištem i bočnim stranicama za dodatnu potporu. Imaju povišen naslon i zaobljene stranice pa unutrašnjost čine prostranijom i udobnijom, a putnici na stražnjim sjedalima uživaju u boljem pogledu prema naprijed.



Poleđina prednjih sjedala redizajnirana je i sad je presvučena plastičnom presvlakom otpornom na ogrebotine s dva korisna džepa. Naslon je tanji pa omogućuje više prostora za koljena za putnike u stražnjem dijelu vozila.



Paket opreme Acenta uključuje nove i izdržljivije presvlake postojećih sjedala.



Povratne informacije kupaca dovele su do poboljšanja dvaju multimedijskih sustava Qashqaija. Digitalni radio po prvi je put dostupan serijski, a satelitska navigacija NissanConnect s dodirnim zaslonom (serijski od paketa opreme N-Connecta, uz nadoplatu u paketu Acenta) odlikuje se novim korisničkim sučeljem koje sada više podsjeća na izgled aplikacija. Modeli opremljeni sustavom NissanConnect imaju krovnu antenu u obliku peraje morskog psa koja se odlikuje boljim signalom i suvremenijim izgledom.



Integrirani mikrofon premješten je na gornje svjetlo za čitanje karata kako bi se omogućio bolji rad tijekom telefoniranja slobodnih ruku.



Svijetla i prostrana unutrašnjost, prepuna je pametnih rješenja za odlaganje i praktične opreme za samce, parove ili obitelji, Qashqai čini svestranim vozilom za dva do pet putnika. Prtljažnik je doista fleksibilan, a odlikuje se kapacitetom od 430 litara koji se povećava na 860 litara kad se stražnja sjedala preklope u omjeru 60:40. Sve izvedbe opremljene su Nissanovim inovativnim prilagodljivim razdjelnikom prtljažnog prostora koji omogućuje organiziranje polica i razdjelnika u 18 različitih konfiguracija.



Posve novi BOSE Premium audiosustav

Kupci su poželjeli još bolji audiosustav pa je Qashqai sad dostupan s posve novim sustavom s osam zvučnika. Sustav je razvio BOSE, a čine ga dva visokotonca promjera 25 mm smještena u podnožju vjetrobranskog stakla, po jedan dubokotonski zvučnik promjera 165 mm u prednjim vratima te zvučnici koji pokrivaju srednji spektar promjera 130 mm u stražnjim vratima. Dva dubokotonska zvučnika promjera 115 mm smještena su u posebno oblikovanom prostoru obujma 7,7 litara u prostoru rezervnog kotača. Ispod suvozačeva sjedala nalazi se Boseovo digitalno pojačalo s prilagodljivim ekvilizatorom i digitalnom obradom zvuka.



Rezultat je najbolji audiosustav koji je ikad bio u ponudi u nekom Nissanovom vozilom u Europi. Sustav ostavlja dojam šireg prostora zvuka za doživljaj zvuka kao u koncertnoj dvorani, s čistom akustikom i minimalnom distorzijom pri glasnijem slušanju.



Dodatak BOSE premium audiosustava u Qashqai znači da je automobil sad opremljen čak trima audio sustavima. Dvije postojeće jedinice prerađene su kako bi se optimizirala kvaliteta zvuka uzimajući u obzir promjene u unutrašnjosti. Rezultat je bolja kvaliteta zvuka za vozača i sve putnike, kao i unaprijeđena ravnoteža tonova, posebno kad je riječ o basovima.



Vanjska poboljšanja pridonose suvremenijem izgledu

Nissan Qashqai najviše je promjena doživio na vanjskom izgledu. Sada se odlikuje suvremenim novim izgledom, stilom koji Nissan naziva „premium dinamičnim dizajnom”, a promjene su vidljive iz svakog kuta.



Prednji kraj Qashqaija potpuno je izmijenjen, a integrirani novi prednji odbojnik u serijskoj je opremi. Više se pozornosti posvetilo boji karoserije zahvaljujući istaknutim plastičnim dijelovima koje krasi elegantna sjajnocrna izvedba. Ventilacijski otvori sa svake strane pomažu hladiti motor.



Na sredini odbojnika nalaze se dva nova vodoravna ukrasna profila. Na inačicama Visia i Acenta crne su boje, a od inačice N-Connecta mat srebrne. Prednja svjetla za maglu sad su više integrirana i smještena niže, a u serijskoj su opremi od paketa Acenta naviše.



Na redizajniranom prednjem kraju Qashqaija ističe se najnovija inačica Nissanove prepoznatljive prednje maske V-motion u čijem se središtu smjestio novi Nissanov znak. Postoje dvije inačice znaka. Od paketa opreme N-Connecta nadalje potpuno je plosnat jer se iza njega nalazi nadograđeni radar koji je sastavni dio Qashqaijeva inteligentnog sustava kočenja u nuždi. Plosnata površina znaka valovima radara omogućuje neometan prolazak kroz njega. Radar je prethodno bio smješten niže na prednjoj maski i sa strane. Druga se inačica znaka, tradicionalnog oblika, nalazi na automobilima bez tog sustava.



Na okviru prednje maske sad se, gotovo nevidljiva zahvaljujući Nissanovu inovativnom dizajnu, nalazi prednja kamera, dio inteligentnog Around View Monitora, Nissanova inovativnog sustava kamera za parkiranje 360°. Ranije se nalazila na Nissanovom znaku.



Prednju masku omeđuju nova prednja svjetla s mnogo vidljivijom razlikom između halogenih svjetala koja su dio opreme Visia, Acenta i N-Connecta te Full LED svjetla dostupna uz opremu Tekna i Tekna+ (uz nadoplatu i na N-Connecta).



Na halogenim svjetlima nova je izvedba dnevnih svjetala u obliku bumeranga, a čini ih devet LED žarulja umjesto dosadašnjih šest, kao i nova deblja leća. Rezultat je suvremeniji premium izgled.



Kratka svjetla preuzeta su iz prethodnog modela i zadržala su iste osobine. Dugim svjetlima dodan je novi dizajn reflektora, sa širim snopom koji omogućuje bolju vidljivost u noćnoj vožnji. Ugrađeni pokazivači smjera isto su tako povećani.



Kod modela Qashqai s full LED svjetlima, isto su tako nova dnevna svjetla u obliku bumeranga, a smještena su na vrhu jedinice sa svjetlima. Kratka svjetla sad su opremljena i sustavom s prilagodljivim svjetlosnim snopom. On obuhvaća svjetla za zavoje koja se pale u skladu s brzinom vozila i kutom zakrenutosti upravljača. Ovo je prvi put da sustav s prilagodljivim svjetlosnim snopom , koji omogućuje bolje osvjetljenje zavoja za veću vidljivost i sigurnost na cesti Nissan upotrebljava u Europi.



Jedinica dnevnih svjetala / pokazivača smjera sad se sastoji od četiri nova LED reflektora.



Poklopac motora u obliku školjke redizajniran je te sad ima ravni prednji rub umjesto blago zakrivljene linije na stranama. Poklopac motora krase oštre linije, a promjer od samo 5 mm čini ih najužim linijama ikad proizvedenima u Nissanovim europskim tvornicama.



Sa stražnje strane novog Qashqaija nalazi se redizajnirani odbojnik suvremenijeg oblika i vrhunske završne obrade. Po prvi put dostupna su dva različita odbojnika ovisno o odabranoj izvedbi automobila. Dizajn je isti, ali od paketa opreme N-Connecta nadalje na donjem dijelu odbojnika nalaze se mat srebrni umeci.



Motiv LED svjetala u obliku bumeranga proširen je na cijelu površinu svjetala te dodaje vizualnu širinu stražnjem dijelu vozila. 3D aerodinamični element ugrađen je u kućište leće kako bi se pridonijelo smanjenju otpora zraka i snižavanju troškova uporabe za vlasnike. Unutrašnji dio stražnjih svjetala sad je tamniji. Na krovu je jasno vidljiva nova antena u obliku peraje morskog psa.



Pri dizajnu novog Qashqaija posebna je pozornost pružena detaljima, a to je najvidljivije kod stražnjih parkirnih senzora. I prije su bili integrirani u odbojnik, ali nisu bili u savršenoj ravnini s površinom. Sada jesu. Razlika je mala, ali značajna jer pridonosi premium kvaliteti automobila.



Iz profila, poboljšanja Qashqaija vidljiva su u novoj ponudi premium aluminijskih naplataka od 17, 18 i 19 inča. Svi su aerodinamično usavršeni kako bi se smanjio otpor zraka. Najveći naplatci odlikuju se dvama elementima dizajna koji su novi za Nissan u Europi, a savršeno prikazuju novi „premium dinamični dizajn” Qashqaija. Cijelim opsegom naplatka izrađenim od jednog komada blago su izbočeni rubovi, a svaki od pet krakova lagano je udubljen.



Zbog svih je promjena Qashqai produljen za 17 mm pa je sad dug 4394 mm umjesto 4377 mm. Širina (1806 mm) i visina (1595 mm) ostale su iste.



Paleta boja karoserije Qashqaija, običnih,metalik i bisernih, obogaćena je dvama novim bojama za kupce koji se žele izdvojiti iz većine: Plavom Vivid i brončanom Chestnut.



Još sigurnija vožnja

Sigurna vožnja nešto je što Nissan zove zajedničkim obilježjem proizvoda – nešto što je utkano u sva vozila diljem svijeta. Ona predstavlja smiren i uglađen osjećaj na cesti, s preciznim i bezbrižnim upravljanjem i voznim svojstvima. Ona se mjeri u tri situacije, na autocestama, na otvorenim cestama te u gradskom okruženju.



Nissan Qashqai oduvijek je na glasu kao sigurno vozilo. Međutim, performanse Qashqaija na cesti uvelike su poboljšane. Iako je riječ o najvažnijim promjenama u automobilu, nisu sve odmah vidljive kupcu. Ipak, rezultate je lako doživjeti, a pridonose još većem osjećaju sigurnosti i povjerenja kupaca.



Razvojni tim u Nissanovu europskom centru za tehnologiju iskoristio je iskustva postojećih vlasnika Qashqaija i vlastita istraživanja. Usredotočili su se na poboljšanja u pogledu kvaliteti vožnje i upravljanja kako bi ga dodatno usavršili.



Kad je riječ o udobnosti vožnje, prioritet je bilo mirnije kretanje karoserije i ublažavanje neravnina. To je postignuto prilagodbom prigušnika, smanjenjem omjera ublažavanja udarca za svaki pojedinačni kotač i izmjenom gumenih dijelova. Krutost stabilizatora povećana je kako bi se zadržale vozne osobine. Karoserija se sada manje pomiče kad automobil prelazi preko većih neravnina zahvaljujući poboljšanjima sustava za aktivni nadzor ovjesa.



Kako bi se poboljšalo upravljanje, tim inženjera stvorio je bolji osjećaj sigurnosti i poboljšao upravljivost u zavojima. To je postignuto debljom letvom upravljača i promjenama razine otpora oko središnjeg položaja upravljača.



Aktivan nadzor vraćanja upravljača omogućuje prirodnije vraćanje upravljača u središnji položaj i donosi veću preciznost u vožnji. Sklop novog upravljača opremljen je novim dinamičnim prigušnikom koji omogućuje da do ruku vozača stigne manje vibracija.



Poboljšane performanse u pogledu buke, vibracija i uglađenosti vožnje za bolje iskustvo kupaca

Performanse u pogledu buke, vibracija i uglađenosti vožnje znatno su poboljšane na novom Qashqaiju. U prednja vrata i iza stražnjih blatobrana dodano je više materijala za zvučnu izolaciju i kvalitetnijih materijala. Oko prednjih vrata ugrađene su dodatne brtve, a staklo na stražnjim vratima sad je deblje (3,85 mm u usporedbi s ranijih 3,15 mm) kako bi se putnicima u stražnjem dijelu vozila pružila veća udobnost.



Zbog toga je u svim inačicama smanjena razina buke s ceste i od vjetra. I buka motora na modelu opremljenom 1,6-litrenim dizelskim motorom utišana je zahvaljujući poboljšanjima kalibracije pogonskog sklopa.



Zahvaljujući tišoj kabini, putnici se manje umaraju i postiže se premium osjećaj vožnje. Time se poboljšava i kvaliteta zvuka i rad sustava za telefoniranje slobodnih ruku s pomoću Bluetootha. Nissanovi inženjeri procijenili su da je došlo do poboljšanja od 5 % kad je riječ o razumijevanju govora u automobilu, što je velik napredak.



Qashqai je oduvijek poznat po svojim aerodinamičnim performansama koje pridonose niskim uporabnim troškovima vozila. Čak i nakon toliko promjena vanjskog dizajna, novi model zadržava svoj otpor zraka od 0,32 – jedan od najboljih u klasi. Tome pomaže nova tehnologija za vrtloženje zraka koja je ugrađena ispod prednjeg odbojnika automobila. Uobičajeno je se upotrebljava u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji, a riječ je o malim izdignutim elementima na glatkoj površini odbojnika koji usmjeravaju protok zraka ispod automobila. To pomaže smanjiti otpor zraka i buku vjetra. Nissan smatra da je riječ o inovaciji u aerodinamičnim svojstvima automobila te je predao zahtjev za zaštitu patenta.



Nove tehnologije Nissanove inteligentne mobilnosti uključuju i sustav za autonomnu vožnju ProPILOT

Nissanova inteligentna mobilnost naziv je za napredne tehnologije koje Nissanove automobile čine još privlačnijim tako što iznova definiraju način na koji ih vozimo, što ih pokreće i kako ih uključujemo u društvo. Cilj je da Nissanove vozače učinimo sigurnijim, uzbuđenijim i povezanijim, a pritom povećamo i sigurnost na cesti.



Qashqai je od predstavljanja u 2007. imao glavnu ulogu u ostvarivanju Nissanove želje da te tehnologije budu dostupne svima. Lansiranjem novog Qashqaija ta predanost kupcima odlazi još korak dalje.



Krajem 2017. Nissan će predstaviti tehnologiju ProPILOT za novi Qashqai. Riječ je o prvoj fazi Nissanova putovanja prema autonomnoj vožnji u kojoj vozačima dajemo više slobode tako što im omogućujemo da automatiziraju svakodnevne elemente života za upravljačem.



ProPILOT će upravljati upravljačem, ubrzanjem i kočenjem u jednoj traci na autocestama u gužvama te pri vožnji visokom brzinom. Temelji se na trima tehnologijama – sustavu za održavanje vozila u prometnom traku, inteligentnom tempomatu i sustavu za vožnju u gužvi. ProPILOT omogućuje intuitivnu uporabu i uključuje se s pomoću gumba na Qashqaijevu upravljaču. Informacije se prikazuju na zaslonu koji se nalazi između instrumenata. Više detalja o sustavu ProPILOT objavit ćemo prije njegova predstavljanja.



Qashqaiju su dodane nove tehnologije Nissanove inteligentne mobilnosti. Prvi je puta dostupan i sustav za upozorenje na nadolazeći promet koji smanjuje opasnost od sudara pri malim brzinama prilikom izlaska s parkirnog mjesta unatrag. Ako pokuša izaći unatrag kad sustav prepozna nadolazeće vozilo, sustav će vozača upozoriti zvučnim i vizualnim signalima.



Qashqai je opremljen inteligentnim sustavom kočenja u nuždi od 2014., a sad je tom sustavu dodana funkcija prepoznavanja pješaka. Ta inovativna tehnologija pomaže spriječiti ili ublažiti sudare s pješacima s pomoću kombinacije prednjeg radara i kamere. Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu sad se temelji na podatcima dobivenima iz radara, a ne slikama kamere, što znači da djeluje u širem području i s poboljšanom preciznošću otkrivanja.



Qashqai i dalje raspolaže sustavima za prepoznavanje prometnih znakova, inteligentnim sustavom za otkrivanje umora vozača, inteligentnim sustavom pomoći pri parkiranju, inteligentnim Around View Monitorom i upozorenjem na izlazak iz traka. Radi optimizacije performansi brojnim tehnologijama u automobilu dodani su kontrolni moduli nove generacije..



Novitet u Qashqaiju je i pomoć za zadržavanje vozila na mjestu, sustav koji radi u kombinaciji s pomoći pri kretanju na uzbrdici u vozilima s ručnim mjenjačem. Taj sustav vozilo drži nepomičnim do tri minute, nakon čega automatski uključuje parkirnu kočnicu. Sustav funkcionira na uzbrdicama, nizbrdicama i ravnim površinama pa vozač ne mora držati nogu na kočnici. To poboljšava sigurnost, povećava osjećaj sigurnosti vozača i smanjuje umor. Kad je uključen, na instrumentnoj je ploči upaljena zelena lampica.



Novi Qashqai zadržao je prethodnikovu ocjenu od pet zvjezdica na testiranjima Euro NCAP-a 2014.



Učinkoviti motori, uključujući emisije CO2 od 99 g/km, vodeće u segmentu

Zadržana je ponuda učinkovitih motora za Qashqai, a uključuje izbor između benzina i dizela, ručnog mjenjača sa šest brzina ili CVT XTronic automatskog mjenjača te pogona na dva ili četiri kotača, čime će zadovoljiti želje svih kupaca. Ponuda uključuje vodeći motor u segmentu: 1,5-litreni dizelski motor snage 110 KS, s emisijama CO2 od samo 99 g/km i potrošnjom goriva od samo 3,8 l/100 km.



Cijela paleta motora predstavljena je u nastavku:

Motor 1.5 110 KS dizel 1.6 130 KS dizel 1.6 130 KS dizel 1.6 130 KS dizel 1.2 115 KS benzin 1.2 115 KS benzin 1.6 163 KS benzin Mjenjač 6-stupanjski ručni (prednji pogon) 6-stupanjski ručni (prednji pogon) bestupanjski (prednji pogon) 6-stupanjski ručni (4x4) 6-stupanjski ručni (prednji pogon) bestupanjski (prednji pogon) 6-stupanjski ručni (prednji pogon) CO2 (g/km) 99 116 122 129 129 129 134 Mješovita potrošnja (l/100km) 3,8 4,4 4,7 4,9 5,6 5,6 5,8



Podaci o performansama odnose se na kotače od 16, 17, 18 i 19 inča.



Serijska oprema, opcije i dodatna oprema

Svaki novi Qashqai serijski je opremljen sa šest zračnih jastuka te sustavima za pomoć u vožnji kao što su ABS, elektronička raspodjela sile kočenja i nadzor stabilnosti. Ostala serijska oprema uključuje ručni klima-uređaj, sustav za nadzor tlaka u gumama, digitalni radio (na većini tržišta), povezivost s pomoću Bluetootha, tempomat s graničnikom brzine te elektronički prilagodljive grijane vanjske retrovizore.



Ovisno o odabranom paketu opreme, dostupan je dvozonski klima-uređaj, automatski upravljana svjetla i brisači, sklopivi bočni retrovizori i zatamnjena stakla. Brojni dijelovi opreme iz viših paketa uz nadoplatu su dostupni i u nižim paketima opreme. Dodatne opcije uključuju panoramskim staklenim krovom pune duljine sa sjenilom koje se navlači jednim dodirom, vanjske ukrasne zaštite podvozja i bočne ukrasne letvice. Od originalne Nissanove opreme izdvajamo zaštitnu rešetku za pse, krovne nosače i neodvojivu kuku za vuču s električnim povezivanjem.