Novi procesori samo za nove Windowse

Otkako su Windowsi 10 postali službeno dostupni u srpnju 2015. godine, Microsoft pokušava nagovoriti sve korisnike starijih Windowsa da pređu na najnoviju inačicu. Ovisno o tržištu to mu više ili manje uspijeva, odnosno ne uspijeva jer veliki broj korisnika i dalje koristi Windowse 7.



Štoviše po brojnim forumima različiti profili korisnika (poslovni, privatni, gameri) navode kako oni nemaju nikakve namjere prelaziti na Windowse 10 jer je Windows 7 i dalje zakon. Suživot s Windowsima 7 im je donekle otežao Microsoft koji je još početkom 2016. godine najavio kako će budući procesori podržavati samo Windowse 10 te kako podrške za stariju osmicu i sedmicu neće biti.



Intel je Microsoftovo proročanstvo ispunio s Kaby Lake procesorima. Nakon čega su zaljubljenici u Windowse 7 slamku spasa vidjeli u AMD-u i njihovim budućim Ryzen procesorima. Smatrali su kako se AMD neće povesti za Intelom jer bi im to osiguralo dodatne kupce. No, najnoviji izvještaj govori kako je AMD donio istu odluku kao i Intel – procesori iz Ryzen serije od Windowsa će podržavati samo desetku. Iz AMD-a su poručili kako su svoje Ryzen procesore testirali i s Windowsima 7 te s Windowsima 8, ali su u konačnici odlučili kako će izbaciti drivere samo za Windowse 10.



Budući da u svijetu ima oko 40% računala koje pogoni Windows 7 bit će zanimljivo vidjeti kako će se u narednim mjesecima kretati omjer zastupljenosti između sedmice i desetke. Naime, Microsoft, Intel i AMD neće promijeniti svoje odluke tako da će zagovornici Windowsa 7 svoj budući hardver morati češće tražiti po oglasnicima nego u trgovinama.