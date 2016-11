Novi smjerovi u istraživanju diobenog vretena

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković dr. Juraj Simunić i prof. Iva Tolić objavili su znanstveni rad koji evaluira dosadašnje spoznaje o nastanku diobenog vretena, 'minijaturnog stroja' neophodnog za proces diobe stanice.

Nedavni rezultati grupe dr. Tolić, objavljeni u časopisu Nature Communications, pokazali su postojanje nove skupine mikrotubula nazvanih premosnim mikrotubulima, što mijenja paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu.

Diobeno vreteno je 'minijaturni stroj' sastavljen od mikrotubula koji dijele kromosome u dvije stanice kćeri. Veza između mikrotubula i kromosoma su kinetohore, proteinski kompleksi na kromosomima, a nova skupina mikrotubula stvara sile na kinetohore i premošćuje mikrotubule vezane na sestrinske kinetohore.

U novoobjavljenom radu "Mitotic Spindle Assembly: Building the Bridge between Sister K-Fibers", u kontekstu dosadašnjih spoznaja o mehanizmima nastanka diobenog vretena, diskutiraju se provokativne ideje i predlažu dva potpuno nova scenarija koji opisuju dinamiku interakcije kromosoma s premosnim mikrotubulima.

Prvi scenarij govori da se kromosomi prvo vežu upravo za premosne mikrotubule, dok drugi pretpostavlja da vezanje kinetohornih mikrotubula prethodi nastanku premosnih mikrotubula. Također, predlažu se smjernice za buduća istraživanja koja bi trebala ispitati predložene scenarije.

„Objavljivanje polemika, eseja i pregleda nekog područja u vrhunskim časopisima s međunarodnom recenzijom puno znači mladim znanstvenicima jer te radove čitaju gotovo svi znanstvenici koji rade na sličnim istraživanjima, što nam pomaže predstaviti svoje ideje svjetskoj znanstvenoj zajednici." – zaključio je dr. Simunić.

Istraživanja vezana uz ovaj rad odvijala su se u, nedavno moderno opremljenom, Laboratoriju za biofiziku stanice na Zavodu za molekularnu biologiju IRB-a u sklopu projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda (ESF). Nastavak istraživanja odvijat će se u sklopu projekta Europskog istraživačkog vijeća (ERC), vrijednog preko 2 milijuna eura, koji je prof. Ivi Tolić odobren prošle godine za istraživanja diobe stanice.

Rad je objavljen po pozivu urednika u uglednom znanstvenom časopisu Trends in Biochemical Sciences, čiji je glavni cilj isticanje najnovijih znanstvenih dostignuća i njihovog utjecaja na svijet izvan laboratorija. U istom broju je objavljen i intervju s prof. Tolić pod naslovom "Iva Tolić: Movements inside Cells and across Countries".