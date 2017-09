Novi studij računalstva u Splitu

Visoka škola Aspira jučer je svečanim otvaranjem simbolično pokrenula studij Računarstva u Splitu. Dodiplomski stručni studij smjera Programsko Inženjerstvo pozdravili su gosti iz Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, te brojni poslovni partneri–koji su i sudjelovali u osmišljavanju studijskog programa. Održan je i okrugli stol na temu "Ljudi kao pokretač konkurentnosti hrvatske IT industrije."



Aspirin dekan Alen Jerkunica u uvodnoj je noti istaknuo nužnost obrazovanih i konkurentnih kadrova za preobrazbu RH u zemlju znanja. Vesna Fried, direktorica Županijske komore Split, navela je da IT sektoru pripada 2% tvrtki iz županije, koje međutim generiraju 4.5% dobiti. Predstavnik Županije Damir Brčić ustvrdio je da se Aspirin studij računarstva savršeno uklapa u njihovu viziju razvoja.



Studij je zatim predstavio njegov voditelj, prof. dr. Žarko Nožica. Naglasio je da Aspira inicira promjene u društvu proizvodnjom ljudi koji stvaraju visoku dodanu vrijednost.



Uslijedilo je svečano potpisivanje ugovora s Aspirinim poslovnim partnerima: tvrtkama Adriatic.HR, Ericsson, HR Cloud, Locastic, Manas, Profico, Span, Siemens, te udrugom Shift. Nakon što je dekan Jerkunica proglasio studij otvorenim, započeo je okrugli stol. Sudionici su uz dr. Nožicu bili Mateo Perak, suvlasnik tvrtke Profico i član upravnog odbora udruge izvoznika softvera Cisex, zatim Vedran Vukotić iz tvrtke HR Cloud, Goran Škugor iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, predstavnik tvrtke Span, Paško Ivanović, Helena Librenjak iz hrvatske podružnice koncerna Siemens, te Zdravko Blagdan iz turističke agencije Adriatic.HR.



Aspirin studij računarstva rezultat je potrebe tržišta za kadrom koji ima kompetencije sadašnjosti i budućnosti. Hrvatske škole u pravilu ne educiraju za web tehnologije, niti za timski rad, proaktivnost, poslovne vještine–a na čemu se temelje svi studiji na Visokoj školi Aspira. Naši studenti znaju da su "neuspješni" puno uspješniji od onih koji nisu nikad ni pokušali. Timski rad na stvarnim projektima nužno je iskustvo i za početnike u IT sektoru; na Aspirinom studiju računarstva takvo se iskustvo upravo i stječe. Poslodavci su redom pohvalili program te poručili studentima da se umreže, izlože tehnologiji i uče na stvarnim projektima u stvarnom životu. Aspiru su izdvojili kao visoku školu čija izlazna znanja imaju najveću vrijednost, toliku da studenti biraju gdje će se zaposliti. Dr. Nožica poentirao je da će upisom na Aspiru studenti dobiti vlast nad svojim životom.