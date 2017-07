Novi Twin Peaks: bolji od starog?

Promocija koja je aludirala na Twin Peaks kao izvorište mnogih popularnih TV serija posljednjih godina, nesumnjivo je pomogla dobrom prihvaćanju treće sezone ove serije kako od publike, tako i od kritike.



No, čak i više nego u glazbi, veza između onoga što je došlo prije i onoga što je došlo poslije čini se nestalnijom. Određeni utjecaj koji je Twin Peaks mogao imati na nastanak uspješnih serija posljednjih godina, teško da znači apsolutnu garanciju kvalitete bilo novog ili starog Twin Peaksa. Svako je umjetničko djelo kolaž utjecaja, i nema pravila da noviji kolaži ne mogu biti kvalitetnije ukomponirani od starijih. Pritom treba uzeti u obzir da se pri spomenu utjecaja misli na to da je Twin Peaks stvorio određenu televizijsku slobodu za serije koje će doći, a sadržajno nema nikakve sličnosti s navedenim serijama.



Vratimo li se na trenutak upravo serijalima koji su izlazili u posljednjem desetljeću, možemo primijetit da je pitanje "zanimljivo ili ne" bilo daleko učestalije nego pitanje "remek-djelo ili ne". Twin Peaks je bio nešto drugačiji. Dugogodišnji kultni status TV serije Twin Peaks je bio dovoljan razlog da se ne raspravlja o tome je li televizijsko remek-djelo ili ne, već u kojoj mjeri jest. Pitanje u kojoj je mjeri Twin Peaks zanimljiv za gledati kao da se davno prestalo postavljati. Ipak, pojava nove sezone znači ujedno i preispitivanje ustaljenih "istina" o Twin Peaksu.

Bez sumnje, da ono što Twin Peaks nudi nije bilo "čudesno i lijepo" u vremenu kad je nastao, danas ne bismo pričali o kultnom Twin Peaksu. Ipak, kako ulazimo u novu sezonu, jedino relevantno pitanje bi trebalo biti je li Twin Peaks preživio test vremena ili ne. Novi gledaoci i povratnici koji razmišljaju o (ponovnom) gledanju prvih sezona, trebali bi znati što ih očekuje.

Kao i u prve dvije sezone, zaštitni znakovi Twin Peaksa i dalje ostaju motivi jezivog, čudnog i neobično humorističnog. Posljednji motiv uvelike nadilazi humoristične relikte 90-ih godina, ali je ujedno i jedina stavka novog Twin Peaksa koja ispunjava i očekivanja i standarde. S motivima jezivog često dolazi i prikaz nasilja. U starom Twin Peaksu, utjelovljenje zla je prikazano u formi čovjeka (Bob), dok u novom Twin Peaksu nije potpuno jasno odakle prijetnja dolazi.



To poznato izazivanje straha ostavljanjem gledatelja u neznanju je definitivno korak naprijed u odnosu na "zlo" koje nosi lice psihotičnog alkoholičara s lošom higijenom. Ipak, svaki Lynchev pokušaj jezivog i dalje odiše mirisom B produkcije. Uzmemo li kao pokazatelj oznojene dlanove nakon prikazanog sadržaja - ako su u filmu nositelji žanra jezivog nešto kao neustrašivi Rusi koji hodaju na rubu 100-metarskog krana s kamerom uperenom prema ponoru, onda je Lynch u Twin Peaksu petogodišnjak koji snima tlo s tobogana.



Napokon, većina "čudnog" može se vidjeti u mjestu zvanom "Black Lodge". Lynchev umjetnički pokušaj prikaza nadrealnog kroz tehničku manipulaciju glasa nimalo ne sakriva ubitačan doživljaj koji proizlazi iz sporog i besmislenog ponavljanja, te izostanka sadržaja. Ono Lynchevo "jednostavno" i "čudno" što je moglo proći u doba kad je gotovo svaki "komadić televizije" bio vrijedan gledanja - osobito ako je "drugačiji" - danas je teško kvalitativno razlikovati od razine originalnosti meme kulture i nekih od njenih lošijih izdanja. Na našu žalost, to je stvarna vrijednost gledljivosti i zanimljivosti Lyncheve vizije čudnog i jezivog u 2017. godini.



Ipak, postoje razlozi za gledanje nove sezone Twin Peaksa. Posljednji motiv, motiv humora, u koraku je s vremenom i ne pada na gluhe uši kao što je to danas slučaj s većim dijelom starog Twin Peaksa. Likovi su normaliziraniji i gledljiviji nego oni u starom Twin Peaksu, čiju je jednodimenzionalnost dovedenu do ekstrema bilo lako zamijeniti za kvalitetnu karakterizaciju. Naravno, fanovi starog Twin Peaksa uživat će u povratku brojnih likova 25 godina kasnije u novom Twin Peaksu.



Lik specijalnog agenta Dale Coopera danas naročito djeluje kao prototip za sve one šarmantne i pronicljive agente, istražitelje i dr. koje imamo priliku vidjeti u suvremenim serijama. Njegova gluma u novom Twin Peaksu i dalje oduševljava u istoj količini, premda na potpuno drugačiji način.



I upravo je ta izvanredna gluma MacLachlana i njegova uživljenost u ulogu ono što drži novi Twin Peaks na životu. Da je kojim slučajem njegov lik loše odglumljen, Lyncheva nedinamičnost i količina praznog hoda bili bi nepodnošljivi za gledati. Ironično, upravo je svetost koju Lynch stavlja na svaku scenu i svaki zvuk - te vizija Twin Peaksa kao filma, a ne serije - ono što čini Twin Peaks lošijim nego što bi mogao biti.



Lynch svoj proizvod vidi kao beskompromisan u toj mjeri da tvrdi da ga ne bi trebalo gledati u nijednoj osim kino kvalitete, inače propuštamo to nešto. No, uz sav prazan hod i čudne formate od 8 epizoda u prvoj sezoni, 22 u drugoj i 18 u trećoj sezoni, sve se to čini kao indikator da Twin Peaks nije ništa više nego ono što vidimo. Lynch je materijalizirao gotovo svaku ideju i svaki zvuk, jer mu je sve jednako bitno. No, to što je materijalizirao je daleko od dubokog i neshvatljivog misterioznog trilera upravo zato što ništa ne krije - sve je na ekranu.

Primjeri kao što je scena u najnovijoj epizodi nove sezone, gdje pune dvije minute gledamo ništa osim statičnog kadra i zaposlenika koji mete pod, ne bi smijeli biti stavljeni pod nazivnik originalnosti i genija. Te dvije minute, manje zanimljive od ugašenog ekrana, u najboljem slučaju možemo staviti u kategoriju provokacije, a u najgorem - kategoriju potpunog nedostatka smisla za montažu.



Ako je u starom Twin Peaksu zvučna pozadina bila u gotovo bolnom odstupanju od scena, u novom Twin Peaksu ona je većim dijelom neprimjetna. Takav soundtrack prekidaju tek rijetka djela kao što su "Jimmy Scott - Sycamore Trees", "Dave Brubeck - Take Five", te "Santo & Johnny - Sleep Walk", od kojih su posljednje dvije u novoj sezoni.



Lyncheva režija je u potpunom odstupanju od hiper i multimedijske stvarnosti svijeta, pa tako ni aforizmi koji su tu i tamo bili ubacivani nisu učinili Twin Peaks bezvremenskim djelom. No, uz nemalu količinu strpljenja, stari Twin Peaks kao umjetnički relikt nastavlja oduševljavati kritičke standarde, dok novi Twin Peaks na nešto suvremeniji način čini isto.