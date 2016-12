Novogodišnji intervju - STEMI: "Ne spavamo danima, radimo danonoćno i sada smo spremni za CES 2017!"

Startupi koji su izlagali na Eureka Parku, najzanimljivijem i najinovativnijem dijelu CES-a, ukupno su od 2012. godine do danas prikupili više od milijardu dolara investicija, dogovorenih upravo tijekom nastupa u Las Vegasu. Šansu da pridonesu rastu te cifre na CES-u 2017 imat će riječki startup STEMI koji je pobjedom na ovogodišnjem Idea Knockoutu, najvećem regionalnom natjecanju startupa, osvojio putovanje za dva člana tima u Las Vegas, ali i izlagački štand na CES-u...



Otada je prošlo točno tri mjeseca, a za tri dana, 3. siječnja, STEMI-jevci kreću na delak put, "konzumirati" osvojenu nagradu! Pratio sam ih kroz ova tri mjeseca intenzivno i uživao u entuzijazmu kojim se pripremaju za putovanje života, radeći danonoćno, upijajući sve savjete i stvarajući atmosferu koja ne može rezultirati ničim manjim od fantastičnog uspjeha. Evo što mi je napisao CEO i Co-Fouder STEMI-ja Marin Trošelj u kratkom mail-intervjuu...

Nekoliko je dana do CES-a, koliko ste uzbuđeni na skali od 1 do 10, koliko sati dnevno spavate na skali od 0 do 3 i koliko sati dnevno radite na skali od 20 do 25?



Nismo uzbuđeni jer smo pretrpani poslom preko glave, radimo paralelno isporuku backerima dok se spremamo za CES. Spavamo jako malo, evo vidiš u koje doba odgovaram na mail :P. Pošto ti se žuri šaljem ti ranije (ponoć) - inače odgovaram oko 3 ili 4 ujutro. A radimo na skali do 25 - 27.39 ;).



Pobjedom na Idea Knockoutu osvojili ste put na CES za dva člana tima, ali vas ide ukupno 11. Sami ste nadoplatili za još devet članova tima. Kako to?

Zapravo iz tima nas ide 7 (core team + Vedrana iz CROZ-a) a ostalo su prijatelji koji nam inače pomažu i bit će nam support u Vegasu. Oni idu u vlastitom aranžmanu.



Kako ste podijelili uloge - tko će što raditi, obzirom da vas ide tako puno?



Nismo dodjeljivali posebne uloge jer se već zna unutar tima tko je za određeni segment poslovanja zadužen. Baza u HR ce nam radit raspored sastanaka i onda ćemo se na licu mjestu organizirat za pojedini dan tko će što odradit.



Imate li backup plan u slučaju da netko prokocka svu lovu u kockarnicama?

Da, uzet ćemo robote i bit ulični robotičari, poput ekipe koja svira na ulicama. A i pranje suđa nam ne ide loše. Šalim se, vremena za kockarnice neće bit pošto će ćemo cjeli dan radit na CES-u i onda iz hotelskih soba obrađivat leadove, video snimke i pripremat se za sljedeći dan. I onda ako bude vremena i odspavat nešto.



Što bi za vas bio "uspješan nastup na CES-u" - čemu se sve nadate?

Naš je cilj za 2017. godinu otvorit se prema zapadnom trzištu (EU i SAD) i nadamo se ostvariti dobre kontakte i suradnje koji će ići u tom smjeru.



Kada CES završi, napustit ćete Las Vegas, ali ne i Ameriku. Gdje idete i zašto i kada ćete kući ženama i curama (i muževima i dečkima)?

Nakon Las Vegasa idemo u LA posjetiti NASU, odnosno Jet Propulsion Laboratory, a po putu planiramo "skočit" do Grand Canyona.

Ako netko na CES-u investira milju dolara u STEMI, koliko ćete donirati Bugu? :)

Sigurno ćemo se dogovorit za neko sponzorstvo Idea Knockouta sljedeće godine, vidjet ćemo kakvi su pregovarači u Bugu ;).

