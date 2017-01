Novosti iz Instara

Instar Informatika uvijek voli iznenaditi svoje vjerne kupce neočekivano dobrom akcijom, stoga ni ova nije iznimka. Od 11. do 22. siječnja 2017. (ili do isteka zaliha) iskoristite popust od čak 15% u Instar dućanima u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Rečeni popust se odnosi na gotovinsko plaćanje i vrijedi za sav asortiman koji se trenutno može naći u Instar poslovnicama.



Ukoliko ste propustili kupiti dobar komad tehnologije za Božić, sad je pravo vrijeme da to nadoknadite. Samo požurite jer popusti vrijede do isteka zaliha u dućanima.



Instar i Radio 101 su također proglasili pobjednike u netom završenom kreativnom foto natječaju ''Opali fotku!'' gdje ste sami mogli odabrati glavnu nagradu. Od pristiglih uradaka su odabrani sljedeći pobjednici:

1. nagrada– Petra Dabić, HP Pavilion gaming 17-ab002nm prijenosno računalo

2. nagrada– Pavle Dugonjić, Lenovo K5 Note smartfon

3. nagrada– Tomislav Mlinarić, Lenovo Arvin A7-30 tablet računalo



Dodatno, posebna "utješna" nagrada je otišla mladom paru koji je odlučio uzeti sreću u svoje ruke, otići s burze i pokrenuti vlastiti posao. Jer nikad ne treba smetnuti s uma kako smo svi mi počinjali i koliko je svaka pomoć bila dobrodošla. Ivoru i Jeleni poželimo puno sreće i strpljenja na poduzetničkom putovanju!

U ruke im odlazi izvrsni Epson L605 multifunkcijski, all-in-one uređaj.



S ovim modelom će uštedjeti do 90% na troškovima svakodnevnog obostranog ispisa. S ugrađenim sustavom spremnika L605 pruža ekonomičan A4 ispis bez dodatnih briga. Nadopuna je jednostavna zahvaljujući tehnologiji brzog dodatnog punjenja tinte, jasno označenim bočicama i mlaznicama koje ne cure. Reći će zbogom klasičnim tintama.



Također će uštedjeti vrijeme i povećati produktivnost. L605 ispisuje do 11,000 stranica uz dva početna kompleta izvornih tinti. Uz obostrani ispis će prepoloviti potrošnju papira, pri ispisnoj brzini ISO do 13,7 stranica u minuti.



L605 može se pohvaliti nizom praktičnih značajki, uključujući i višestruko kopiranje kapaciteta 99 stranica u jednom potezu. Skener od 1200 DPI jamči skenove visoke kakvoće, dok Wi-Fi spojivost i Epson Connect4 olakšavaju ispis s pametnih telefona i tablet uređaja.



Ne možemo ne spomenuti i Epsonovu tehnologiju Micro Piezo i Epsonovu izvornu tintu u boji i pigmentnu tintu za crnu boju koje dolaze u paketu. Ispisani dokumenti se brzo suše, ne razmazuju se i dosljedne su kvalitete. Za više bezbrižnosti, model L605 ima trogodišnje jamstvo proizvođača ili 50.000 stranica za koje je potrebno registrirati uređaj na stranicama proizvođača (www.epson.hr)



Za sve one koji su igrali, a nisu se našli u krugu dobitnika, ne očajavajte jer imamo dobre vijesti – Instar ove godine priprema mnoštvo nagradnih igara s pregršt vrhunskih nagrada tako da će mnogi doći na svoje. Pratite sve objave i aktualnosti na Instar web i Facebook stranici, sudjelujte, igrajte i pritom se dobro zabavite… GAME ON! ;)