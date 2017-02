Nvidia će otežati preprodavanje kodova za besplatne igre

Čini se kako Nvidia muku muči s preprodavačima kodova za besplatne igre koje su dobili uz kupnju njihovih pojedinih grafičkih kartica. Naime, Nvidia je odlučila načiniti korake koji će ih ubuduće u tome spriječiti ili im barem dodatno zakomplicirati prodaju kodova.



Naime, poznato je da uz neke grafičke kartice stiže i kod za preuzimanje besplatnog igraćeg naslova putem Steama, Origina ili Microsoftove trgovine. No, često je slučaj da kupac grafičke kartice nije zainteresiran za dobivenu igru te u tom slučaju nerijetko oglašava prodaju koda.



Time, ne samo da je uštedio pokoji dodatni dolar nego je i nekome drugome omogućio preuzimanje igre za znatno manji iznos od onoga u trgovini kada bi igru kupovao samostalno, bez grafičke kartice. U prilog im je išlo i to što Nvidia do sada nije provjeravala da li igru aktivira kupac grafičke kartice ili netko dugi.



No, to će se kako smo u uvodu naveli uskoro promijeniti. Ubuduće će se svi dobiveni kodovi morati aktivirati kroz Nvidijinu aplikaciju – GeForce Experience. Dodatno, aplikacija će potom izvršiti provjeru grafičke kartice kako bi utvrdila nalazi li se u računalu potrebni model grafičke kartice za koju je besplatni kod bio namijenjen ili ne.



To bi ubuduće trebalo spriječiti preprodaju kodova ili ju barem otežati, jer će preprodavači morati tražiti kupce s točno određenim modelima grafičkih kartica. Odmah su se razvile i brojne teorije zbog čega se Nvidia odlučila na ovakav korak.

Neki smatraju da je to zbog nedavnih problema s naručenim pa potom i vraćenim grafičkim karticama (GTX 1070), a gdje su "kupci" zadržali kod za naslov Gears of War 4, dok drugi pak vjeruju da na ovakav način Nvidia želi natjerati korisnike na korištenje aplikacije - GeForce Experience.