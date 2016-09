Nvidijini čipovi se vraćaju u Appleova računala

Trenutna ponuda Appleovih prijenosnih i desktop računala temelji se na grafičkim čipovima tvrtki Intel i AMD. No, sudeći prema oglasima za posao koje je objavila Nvidia, a koje je pronašao Bloomberg u budućnosti tomu možda neće biti tako.



Naime, Nvidia je do sada objavila ukupno tri oglasa za posao u kojima traži stručnjake kojima bi jedan od primarnih zadataka bila i suradnja s Appleom. U jednom od oglasa za softverskog inženjera stoji kako traže osobu koja će pomoći kreirati sljedeći Appleov revolucionarni proizvod.



Dodatno se navodi kako će ta osoba biti zadužena za pisanje koda koji će definirati i oblikovati budućnost. Budući da je oglas sastavljen na tipično Appleovski način, ne sumnjamo kako je samo pitanje dana ili sata kada će i Apple potvrditi suradnju s Nvidijom.



Podsjetimo kako se već neko vrijeme kroz medije spominje kako Apple radi na novom Thunderbolt monitoru koji će u sebi imati i grafičku karticu. Kako se čini, grafika bi mogla nositi Nvidijin potpis. Također se šuška kako novi modeli MacBook računala za ovu godinu neće imati Nvidijinu grafiku, već kao i do sada AMD-ovu.

MacBook računala s Nvidijinim grafičkim kartica možemo očekivati tek iduće, 2017. godine.