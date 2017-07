Obavljen prvi test Hyperloopa u stvarnoj veličini

Kaspula Hyperloop One, koja će jednom poslužiti za prijevoz putnika

Braća Wright su 1903. godine prvi puta poletjela svojim zrakoplovom Kitty Hawk, koji je preletio tek nekoliko desetaka metara, no to je bilo dovoljno da označi početak industrije avijacije koja se od tada razvila do neslućenih razmjera. Isto kao Wrightovi su se, kažu, osjećali i u kompaniji Hyperloop One kada je 12. svibnja njihov maglev pogonski sustav pune veličine uspio proći testnom trasom u Nevadi.

Hyperloop One razvija sustav prijevoza magnetski levitirajućim kapsulama u vakuumskim cijevima, a spomenuti tajni test bio je prvi u svijetu obavljen u cijevi i s mehanizmom prijevoza stvarne veličine. Kompanija na ovom testu nije koristila cijelu putničku kapsulu, iako su njezin prototip već izradili od aluminija i ugljikovih vlakana, nego samo pogonski maglev mehanizam koji bi kasnije trebao nositi vagone.

Sustav je postigao ubrzanje od 2 g, dosegao najveću brzinu od 113 km/h, i u samo nekoliko trenutaka prešao put od 500 metara unutar testne vakuumske cijevi. Test je pokazao da sustavi funkcioniraju kako je zamišljeno, a u sljedećim pokušajima cilj će biti postići veće brzine – čak do 400 km/h na istom 500-metarskom putu. Podsjetimo, izvorni koncept koji je postavio Elon Musk predviđa da bi putničke kapsule jednog dana mogle kroz niskotlačne cijevi juriti brzinama većima od 1.200 km/h.

Točno godinu dana prije ovog testa u punoj veličini, ista je kompanija dospjela u medije sa svojim prvim javnim testiranjem umanjenog modela i to na otvorenom. U godinu dana su, dakle, uspjeli izraditi funkcionalne vakuumske cijevi, povećati prijevoznu platformu na željenu veličinu, te shodno tome prilagoditi sustave magnetske propulzije – što je svakako uspjeh vrijedan spomena.