Obnovljen HP-ov Zbook 15u

HP je predstavio nadograđeni HP ZBook 15u – tanku, naprednu, povoljnu i kompaktnu mobilnu radnu stanicu. HP ZBook 15u ima ekran dijagonale 15,6 inča, teži 1,9 kg, a dolazi u kućištu debljine 19,9 mm.



Prijenosnik je pogonjen Intelovim Core procesorima 7. generacije (i5 ili i7), ima do 32 GB DDR4 memorije, grafičku karticu AMD FirePro, do 2 TB prostora za pohranu, uključujući dodatni pogon HP Z Turbo Drive G2 i FHD dodirni zaslon ili UHD zaslon.



Baterija podržava Fast Charge – brzo punjenje do 50% kapaciteta baterije u samo 30 minuta, a prijenosnik je dizajniran u skladu s MIL-STD 810G standardima. Mobilne radne stanice HP ZBook opremljene su i softverskim rješenjima HP Remote Graphics Software za suradnju na daljinu, HP Performance Advisor za optimalnu izvedbu i HP Velocity za pouzdanije i brže mrežne performanse.



HP ZBook 15u je na hrvatskom tržištu dostupan po maloprodajnoj cijeni od 11.999 kuna.