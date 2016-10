Obnovljeni HP-ovi jeftini pisači

U namjeri da posve osvježi i bolje popuni svoju ponudu na tržištu najjeftinijih pisača, HP je predstavio šest crno-bijelih laserskih modela iz linije LaserJet Pro. Radi se o jednofunkcijskim modelima M12, M102 i M203 te višefunkcijskim M26, M130 i M227.



Modeli M12 i M26 prodavat će se isključivo u fizičkim poslovnicama domaćih informatičkih trgovina, a karakterizira ih brzina ispisa od 18 stranica u minuti. Cijena će im kretati od 700 kuna, koliko će koštati jednofunkcijski LaserJet Pro M12, a zaustavit će se na 949 kuna (M26). Predviđeno je da će ih koristiti timovi od jednog do troje ljudi, koji ispisuju od 100 do 1.000 stranica mjesečno.

LaserJet Pro M12Pisači iz serije M100 stranice izbacuju brzinom od 22 u minuti, a predviđeni su za do pet korisnika i ispis od 150 do 1.500 stranica mjesečno. Cijena jednofunkcijskog modela bit će 949 kuna, a višefunkcijski će stajati 1.126 kune.

LaserJet Pro M104Serija M200 okuplja najbrže nove HP-ove jeftine laserske pisače. Ovdje se može očekivati brzina ispisa od 28 stranica u minuti, uz svega sedam sekundi potrebnih da iz uređaja izađe prva stranica. Predviđeni ispisni volumen im je 2.500 stranica mjesečno, a cijene će im biti 1.699 kuna (jednofunkcijski M203dw) odnosno 2.339 kuna (višefunkcijski M227fdw).



Od zanimljivijih dodataka, novi pisači omogućavaju ispis s mobitela, tableta ili laptopa putem WiFi Directa (dakle, bez potrebe za spajanjem pisača i uređaja na kućnu ili uredsku WiFi mrežu) te dolaze s tehnologijom Auto-On/Auto-Off, koja ih, kako joj naziv kaže, automatski uključuje kad ih želimo koristiti i isključuje kad miruju. Modeli iz serije M200 također nude zatvorenu ladicu za papir s prozorčićem za provjeru količine umetnutog papira, a višefunkcijski M130 i M227 također imaju touchscreen u boji i staklenu površinu konstruiranu na način da s nje možemo kliznuti dokument koji smo skenirali, umjesto da ga podižemo sa stakla.

Na domaće tržište također stiže OfficeJet Pro 7740, ozbiljan uredski pisač A3 formata, izgrađen na platformi uspješnog modela OJ Pro 8700. Dotični nudi dvije ulazne ladice kapaciteta od 250 listova, automatskim uvlakačem papira (kapacitet mu je 35 listova), obostrani skener sa jednoprolaznim skeniranjem dokumenata te cloud rješenjem JetAdvantage Private Print, koje naše dokumente štiti PIN-om, tako da će se ispisati tek nakon što upišemo lozinku. Cijena će mu biti 2.059 kuna, a u prodaju kreće krajem listopada. OfficeJet Pro 7740Spomenimo još i DeskJet 3775, izrazito kompaktan i dopadljiv višefunkcijski pisač namijenjen mlađim korisnicima, koje privlači bežičnom povezivošću te mogućnošću izravnog ispisa fotografija s Facebooka i Instagrama. Njegova preporučena cijena u domaćim trgovinama je 549 kuna, a kupiti se može već danas.