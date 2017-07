SAD odgađaju projekt "viza za startupaše"

Krajem svog mandata prošli je predsjednik SAD-a, Barack Obama, donio odluku prema kojoj bi se u imigracijsku politiku ugradile odredbe za lakše otvaranje startupa poduzetnicima koji dolaze izvan SAD-a. Regulativa poznata kao International Entrepreneur Rule (Pravila o međunarodnim poduzetnicima) dozvoljavala bi strancima koji su pokrenuli startupe i osigurali financiranje za njih, da lakše dođu u SAD, dobiju vize, te tamo započnu poslovanje. Tako bi SAD postale još privlačnije mjesto za pokretanje poslovanja, pogotovo u tehnološkom sektoru.

Ovu odluku podržavaju velike tehnološke kompanije i općenito startup scena bazirana u Silicijskoj dolini, no čini se kako Trumpova administracija nije pobornik ovog pristupa. Iz Ministarstva domovinske sigurnosti danas je priopćeno kako će biti odgođena primjena ove regulative. Ona je trebala na snagu stupiti 17. srpnja ove godine, no prema najnovijoj odluci ovog ministarstva njezina je primjena odgođena najmanje do 14. ožujka 2018., i poslana je na doradu.

Prema izvornom prijedlogu poduzetnici bi mogli aplicirati za ovaj oblik vize ukoliko je njihov startup osigurao preko 250.000 dolara od američkih investitora ili najmanje 100.000 dolara u vidu državnih poticaja.

Odgoda ovog pravila, koje bi prema mišljenju mnogih pomoglo razvoju startup scene, dogodila se jer je Donald Trump uveo znatno strože imigracijske kontrole kojima želi pojačati sigurnost američkih granica. Obamina je vlast predvidjela da bi se ovim mehanizmom godišnje dodijelilo oko 3 tisuće tzv. "startup viza" za poduzetnike-imigrante. Njima bi se omogućio boravak i rad u SAD-u na najviše 30 mjeseci, s mogućnošću produženja na još 30 mjeseci.