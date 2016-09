Održan 10. Mobility Day – Mobilnost posvuda

Središnja tema MobilityDay 2016 konferencije bila je mobilnost posvuda - kontinuitet poslovanja i povećanje produktivnosti upotrebom mobilnih cloud rješenja, te njihova upotreba u poslovanju, u privatnom životu i obrazovanju.

Tijekom desetljeća na konferenciji Mobility Day sudjelovalo je više od dvije stotine predavača. Oni su održali više od 250 stručnih predavanja, a događaj je ukupno posjetilo više od 2500 ljudi – informatičkih stručnjaka i poslovnih ljudi iz Hrvatske i bliže regije. U tom razdoblju konferencija Mobility Day u Hrvatsku je donijela niz svjetskih tehnoloških premijera, a ove godine, MobilityDay je predstavio bespilotne letjelice, robote 3D pisače, HoloLens tehnologije, Internet stvari, tehnologije proširene stvarnosti, automobile i bicikle na električni pogon i niz drugih zanimljivosti.



Gdje smo bili i kamo idemoU koncepciji Mobility Day konferencije zanimljivo je bilo i to što je događaj počeo praktično bez uvodnih govorancija već se krenulo izravno s okruglim stolom – formom koja se na informatičkim i inim konferencijama obično stavlja negdje u sredinu ili kraj programa. Tema tog panela, s dosta sudionika, bila je desetljeće mobilnosti. Sedam sudionika okruglog stola (Saša Kramar – član uprave HT-a; Davor Majetić – direktor HUP-a; Mladen Vukmir – odvjetnik; Mislav Balković – dekan Visokog informatičkog učilišta Algebra; Stipe Božić – čovjek kojeg ne treba posebno predstavljati; Vedrana Miholić - prodajni strateg tvrtke CROZ; i Damir Tomičić – direktor tvrtke Axinom ) dalo je svoj pogled unatrag, od 2006. godine do danas, i pogled unaprijed – prognozu razvoja svijeta mobilnih tehnologija u slijedećih deset godina, do 2026.



Od vrtića do akademijeStanje stvari s mobilnim tehnologijama u nas danas objasnio je Saša Kramar naglasivši da je „mobitel danas najvažnija tehnologija koju koristimo – nosimo je sa sobom posvuda i koristimo kako u privatnom tako i u poslovnom životu: sve više i na sve više novih načina.“ Davor Majetić predviđa da će „mobilne tehnologije u slijedećih deset godina zapravo prestati biti tema – toliko će biti sveprisutne.“ Na potencijalni negativni učinak tehnologija upozorila je Vedrana Miholić kazavši da ćemo „za deset godina vjerojatno otvarati klinike za liječenje od tehnološke ovisnosti – trebat će nam odvikavanje od mobilnosti. No, do tada, nove tehnologije bi trebale brže i više koristiti u obrazovanju, počevši od vrtića pa sve do akademije znanosti.“



Pametno s tehnologijomDamr Tomičić ušao je u srž problema proizvodnje današnjih mobilnih tehnologija – kroničan nedostatak ljudi koji će programirati sve te prijenosne sustave. „Aplikacije su zapravo manje bitne, važnije je ono što će nam putem njih biti dostupno – važniji su servisi. Na neki način, taj hardver bi trebalo „poglupiti“ (kako bi ga bilo jednostavnije koristiti), a (umjetnu) inteligenciju kojom se koristi trebalo bi „preseliti“ na samu mrežu – u cloud.“ Aspekt inteligencije u tehnologijama proširio je Mladen Vukmir, jedan od najupućenijih poznavatelja tematike intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, izjavivši da se „u nas prema tom aspektu do sada odnosilo kao nečemu od čega veću korist imaju strane korporacije proizvođači (pa i mobilnih) tehnologija, nego mi kao društvo i pojedinci. To je, naravno, pogrešan stav. Najveća vrijednost koju čovjek može dati tehnologiji jest upravo inovacija, intelektualno vlasništvo, svoje znanje koje ugrađuje u tehnologije.“ Bilo je iznimno zanimljivo čuti i koliko je razvoj tehnike i tehnologije doprinio u procesu pronalaženja i spašavanja ljudi što je objasnio Stipe Božić naš proslavljeni alpinist, novinar, putopisac i član HGSS-a.



Hrvatska rješenja za svijetKonferencija MobilityDay je u svojih prvih deset godina stekla status vodeće informatičke i poslovne regionalne (SEE) konferencije u području računalnog oblaka, primjeni mobilnih rješenja, novih tehnologija i njihove primjene u poslovanju, obrazovanju i svakodnevnom životu. „Mobilne tehnologije su u Hrvatskoj relativno brzo zaživjele u svim segmentima poslovanja i života, a imamo i dosta tvrtki koje se bave razvojem mobilnih rješenja – i izvoze ih u svijet. To je dobar put u razvoju poslovanja, a time i gospodarstva“, izjavio je Tomislav Bronzin, direktor tvrtke Citus, tvrtke koja je uz tvrtku Mobendo (i njenog direktora Andreja Radingera),suorganizator konferencije Mobility Day. Obje tvrtke su u svom poslovanju vrlo rano krenule i s izvozom mobilnih tehnologija, najviše u Aziju i arapske zemlje. Usmjerenost na mobilne tehnologije i izvoz rezultirala je u tim tvrtkama stalnim zapošljavanjem novih stručnjaka i dvoznamenkastim rastom prihoda – iz godine u godinu.