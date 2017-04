Održan DigiGirlz, edukativni događaj za učenice srednjih škola

U utorak je u prostorima tvrke Microsoft održan cjelodnevni edukativni program DigiGirlz za 80 učenica srednjih škola iz Nove Gradiške, Novske, Ogulina i Karlovca, tijekom kojeg su imale priliku uvidjeti da je IT zabavan i da predstavlja puno više od pisanja kodova. Učenice su se upoznale s modernom tehnologijom, računalnim alatima i tehnološkim rješenjima, a od uspješnih menadžerica iz Microsofta i drugih tvrtki mogle su iz prve ruke saznati o njihovom karijernom putu.

Događaju su se pridružili i Marko Pavić, državni tajnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.



“Danas u EU tek 30% ženske populacije radi u IT sektoru, a prema nekim globalnim istraživanjima, samo 14,5% djevojaka u srednjoj školi kaže da žele graditi karijeru u IT-u. S druge strane, žene igraju važnu ulogu u globalnim ekonomskim promjenama te bi, prema procjenama EU, izjednačavanje broja žena i muškaraca u IT zanimanjima rezultiralo povećanjem godišnjeg BDP-a Europske unije za 9 milijardi eura. Događanjem DigiGirlz želimo djevojke zainteresirati za tehnologiju, potaknuti ih da se u većoj mjeri odlučuju za zanimanja u IT-u te razbiti stereotip da je to područje, odnosno STEM i tehnologija općenito, muško područje“, rekla je u uvodnom govoru Lejla Krivdić-Zukić, direktorica Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina.



Vedrana Miholić, direktorica prodaje u tvrtki CROZ i e-Skills ambasadorica za Hrvatsku, održala je zanimljivo predavanje o tome kako tehnologija omogućuje da maštu pretvaramo u stvarnost te je djevojkama ispričala kako je tekla njezina karijera tijekom koje je bila predavač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, osnivačica aktivističkih udruga poput udruge Roda i udruge Programerko i savjetnica pri izradi novog nacionalnog kurikuluma za informatiku. Njezin entuzijazam u kombinaciji s društvenom odgovornošću donio joj je i nominaciju za nagradu European Celebration of Women in Computing. Povodom događanja DigiGirlz je rekla: "Iznimno me raduje što sam imala prilike sudjelovati na ovom događaju. Mišljenja sam kako društvo, sustav, ali i svi mi, ponekad prestrogo karakteriziramo mlade, a nakon svakog druženja ovog tipa, jasno je da su nove generacije kreativne, pune potencijala i neiskvarene. Na nama je da im damo hrabrosti i prostora kako bi se pokazali u punom potencijalu. Za djevojke, budućnost sigurno donosi puno takvog prostora u svijetu tehnologije i digitalnih transformacija, stoga se nadam da smo im danas pomogli na tom putu."



Renata Šoić, voditeljica prodaje za male i srednje tvrtke u Microsoftu, učenicama je ispričala kako je tekla njezina karijera od referenta prodaje u maloj IT tvrtki do voditeljice prodaje u globalnoj IT korporaciji te je naglasila da svaka osoba, bez obzira na spol i bez obzira na to dolazi li iz male sredine ili metropole, može uspijeti ako ima cilj. Katarina Arbanas Partner Practice Manager, Dynamics 365 za Europu, Bliski Istok i Afriku u Microsoftu učenicama je pokazala kako uz pomoć digitalnih Lego kocki slagati vlastiti životni blok te kako povezati hobije s mogućim poslom u budućnosti, dok je Nina Šindija održala prezentaciju Microsoft programa YouthSpark koji ima za cilj osnažiti mlade ljude diljem svijeta da ostvare svoj potencijal.



Na okruglom stolu „Girl Power“ koji je vodila Irena Weber, voditeljica marketinga u Microsoftu Hrvatska i BiH sudjelovale su Lejla Zukić-Krivdić i Petra Čiček iz Microsofta, Nada Kaurin Knežević, direktorica strategije iz agencije za društvene medije ENTG; Ivana Beli Oštarčević, direktorica za dizajn i razvoj ICT proizvoda iz HT-a te Ivana Matić, predsjednica udruge Women in Adria. Uz početnu temu o razlozima smanjenog interesa učenica za STEM zanimanja, sudionice okruglog stola su podijelile svoja razmišljanja o nužnim promjenama za poticanje IT-a u školskom sustavu, vještinama koje su im najviše pomogle u njihovom karijernom putu kao i što ih i danas motiviru da stvaraju nove projekte. Čiček je naglasila kako su promjene u tehnološkim zanimanjima brze i kako odabir prvog zanimanja ne znači da će taj posao raditi cijeli život dok je Beli Oštarčević rekla kako je upravo IT odlična baza za bilo koje zanimanje jer se vještine koje su tradicionalno bile vezane samo uz ovo područje, traže i u ostalim zanimanjima. Kaurin Knežević je istaknula kako se žene često osjećaju sputano i obeshrabreno, no da je to iluzija, a posebice u svijetu tehnologije koja im može pomoći da ostvare puno toga. Posebno je naglašena i vrijednost ideje, pa je prema mišljenju Ivane Matić bitno držati se instinkta kada imate dobru ideju, pa makar u prvom trenutku nema podrške okoline. Zaključak okruglog stola naposljetku je da žene trebaju vjerovati u sebe i mijenjati postojeće stanje, a svi oni željni izazova trebaju odabrati karijeru u ICT-u.



Ana Mudronja Ozimec, voditeljica prodaje za partnere u segmentu velikih poduzeća i Petra Čiček, Product Marketing Manager za regiju Multicountry iz Microsofta predstavile su snagu sustava Office 365 i prednosti korištenja programa poput OneNote i Sway te pokazale kako brzo napraviti PowerBI izvještaj, spremiti dokument na servisu OneDrive i kako zajednički, čak istovremeno, raditi na dokumentima. Učenice je oduševila i prezentacija tvrtke CITUS, čiji se tim informatičkih stručnjaka sastoji od 40 posto žena i koji su razvili C@N eMotion. Radi se o rješenju koje koristi 3D senzor Microsoft Kinect, uređaj za igre, za određivanje emocije na bazi izraza lica, spola i dobne grupe, a može u djeliću sekunde izmjeriti i ljudsko tijelo. Djevojke su imale priliku vidjeti i isprobati kako funkcionira revolucionarni uređaj za proširenu stvarnost Microsoft HoloLens, koji je predstavila tvrtka Span. Putem holografskih 3D objekata postavljenih u prostor bilo je moguće vidjeti kako će ubuduće izgledati interakcija s računalima.



Procjenjuje se da će, u skoroj budućnosti, 90% poslova zahtijevati neku vrstu digitalnih vještina - u područjima inženjerstva, računovodstva, medicine, njege pacijenata, umjetnosti, arhitekture i mnogih drugih. Upravo zato, tvrtka Microsoft provodi edukativne projekte poput DigiGirlz. To je dio inicijative Microsoft YouthSpark kojom je do sada obuhvaćeno više od 300 milijuna mladih širom svijeta te koja ima cilj stvaranje mogućnosti za mlade u obrazovanju, zapošljavanju i poduzetništvu. YouthSpark objedinjuje niz globalnih Microsoftovih programa koji osnažuju mlade ljude kroz pristup tehnologiji, boljem obrazovanju te ih sve u svemu potiče realizirati potencijale i pomaže im da pronađu posao ili pokrenu vlastiti posao.