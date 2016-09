Održan Mreža Smart Day 12: Projektni soft skills

Predrag Stojić iz Megatrend poslovnih rješenja

Mreža Smart Day s temom Projektni soft skills, odnosno – mekane komunikacijske vještine u radu na projektima i u projektnom managementu, održali smo u Kinu Europa, dvorani Mueller, u suorganizaciji s tvrtkom Megatrend poslovna rješenja.



Odličnu uvodnu prezentaciju održao je Predrag Stojić iz Megatrend poslovnih rješenja. Misao vodilja je da za uspješnu provedbu IT i business intelligence projekata nisu dovoljni samo tehnologija i tehnička znanja već su ključne i neke druge vještine i komunikacija među sudionicima.



Nakon uvodne prezentacije uslijedila je panel diskusija pod moderiranjem Jadranke Delač Hrupelj, psihologice iz specijalizirane tvrtke za razvoj komunikacijskih vještina Creativa.



U panel diskusiji su sudjelovali Liana Keserić, članica uprave Reiffeissen banke, Mihaela Smadilo, manager za ljudske resurse Atlantic grupe; Boris Stipetić it Odjela za tehnološka rješenja u Megatrend poslovnim rješenjima, te Oleg Maštruko, izvršni urednik i kolumnist Mreže.



"Moderne tehnologije znaju i otežati rad na kompleksnijim projektima jer se zadaci kompleksno interpretiraju kroz razne baze što zna bit vrlo zamorno za snalaženje. Moramo stalno raditi na sebi i biti svjesni da povremeni treba tražiti pomoć sa strane. Srž problema je pronalaženje motivirajućeg faktora, kako postići motiviranost – nema jednostavnog odgovora, tome težimo jasnom vizijom radnih zadataka, jasnim pravilima igre" - rekla je Liana Keserić iz RBA. "Unutar tima bitno je slaviti male uspjehe, pohvaliti kolege!"



"Zadužena sam za IT i razvoj od i mogu potvrditi da ima niz nerazumijevanja informatičara prema poslovnim ciljevima, to mijenjamo iz temelja. IT mora znati i razumjeti poslovne procese više i od poslovnjaka." – dodala je Keserić.



Mihaela Smadilo naglašava: "Za komunikaciju je bitna socijalna inteligencija. Osjećaj za ljude, pomagati drugima, motivirati ih, ukazivati, ali ovisno o situaciji prepoznati trenutak kada treba preuzeti izravnu kontrolu. Transdiciplinarnost je jako važna, razumijevanje funkcioniranja svih segmenata tvrtke. Za motiviranost svima trebaju biti jasni ciljevi. Isti su mehanizmi za veće i manje kolektive. Kritičko mišljenje i multidisciplinarnost pomažu dizanju produktivnosti. Informatičari trebaju naučiti razgovarati s poslovnjacima, moraju ovladati komunikacijskim vještinama."



"Starije generacije su izvršavale striktno ono što im se zada. Kod mlađih je pak problem da nemaju strpljenja, pa ih treba zainteresirati za radni zadatak. Danas imamo sve alate na Internetu i društvenim mrežama koje nam daju uvid u trendove. Poželjno je miksati iskustva starijih i energiju mladih" – kaže Boris Stipetić iz Megatrend poslovnih rješenja.



Oleg Maštruko iznio je opažanja iz malih timova i specifičnosti medijskog i izdavačkog posla, koji se dobrim dijelom oslanja na suradnike izvan hijerarhijske strukture tvrtke, te freelancere, što će uostalom biti trend na tržištu rada u godinama što dolaze, za sve sudionike: "Što se tiče komunikacijskih i 'mekanih' vještina među IT-evcima, spomenuo bih slučaj jedne developerske tvrtke čiji direktor inzistira da programeri aktivno komuniciraju s korisnicima u okviru tehničke podrške, pa čak i pre-salesa. Znači, nema autističnog izbjegavanja komunikacije i bavljenja isključivo kodom, već se inzistira i na mekanim vještinama. Takvih će slučajeva u budućnosti biti sve više, i bit će sve naglašeniji."