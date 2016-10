Održan Mreža Smart Day 13: Leadership za digitalnu transformaciju

Mreža Smart Day s temom Leadership za digitalnu transformaciju, održali smo u Kinu Europa, dvorani Mueller, u suorganizaciji s Algebrom.



Poslovanje u digitaliziranoj ekonomiji zahtjeva obrazovanje novih lidera, koji su tehnološki, poduzetnički i inovacijski visoko osviješteni te osposobljeni za upravljanje poslovnim transformacijama u uvjetima disruptivnih promjena. Stoga je ovaj skup bio namijenjen prije svega onima koje zanima ili već rade u takvim uvjetima dinamičnih transformacija i inovacija koje je omogućila digitalna tehnologija, razmišljaju o izgradnji, razvoju i educiranju odgovarajućeg rukovodstva za svoju organizaciju, i žele im omogućiti povezivanje s drugim poslovno i tehnološki osviještenim ljudima.



Ovaj put imali smo čak dvije uvodne prezentacije – prvi na nastupio Ivan Maglić iz analitičke kuće Gartner, s temom: Trendovi u digitalnoj transformaciji - široka slika; i nakon njega Mladen Pejković iz Atlantic Grupe, s predavanjem na temu Iskušenja digitalne transformacije – lokalno iskustvo.



Nakon uvodne prezentacije uslijedila je panel diskusija pod moderiranjem Gorana Radmana iz Algebre i i Arona Paulića iz Mreže i Buga.



U panel diskusiji su sudjelovali Katarina Šiber Makar, IN2 Grupa, Sven Marušić, InfoCumulus i Span, Zoran Šimunić, PBZ Grupa, Ivan Maglić, Gartner i Mladen Pejković, Atlantic Grupa.



"Dolazim nakon nekoliko godina iz inozemstva. Danas su drugačija korisnička očekivanja jer ljudi imaju već neka iskustva s digitalnim uslugama i stoga su njihova očekivanja velika." – rekla je Katarina Šiber Makar. "Osnovne aktivnosti digitalne transformacije možemo podijeliti u dvije skupine – digitalizacija u poslovnim procesima, u području ERP sustava u cilju smanjenja troškova, i taj segment je veći. Drugi skup aktivnosti odnosi se na promjenjena korisnička očekivanja. Cilj nam je bolje prepoznati uzorke u ponašanju korisnika i tu napredna analitika dolazi do izražaja. Povijesnom analizom podataka nastojimo doći do toga što korisnici traže i čime su nezadovoljni. IN2 jako puno radi na IoT, konkretno na projektima za poljoprivredu."



Zoran Šimunić je istaknuo: "U digitalnoj transformaciji cilj je otvaranje svoje utrobe klijentima, uvesti klijente u sve procese, a aplikacije trebaju biti njima podređene. Treba se staviti u ulogu klijenta. Tehnologija, kultura i regulativa – bitni su elementi digitalne transformacije." Šimunić je postavio pitanje: "Da li ste u stanju napraviti procese da in house nemate niti jedan papir koji potpisujete u poslovnom danu? – to je jedan od izazova digitalne transformacije. Mi smo uspjeli sve srediti na takav način osim putnih naloga. Kao banka mi moramo poštovati propise, biti compliant, i putni nalozi moraju se potpisivati na papiru. I to je jedina stvar koju potpisujem na papiru. Također, sales i marketing moraju gurati promjene, ne može to biti samo IT."



"Interesantno mi je promatrati pojam digitalne transformacije, cloud me pokrenuo da izađem iz korporativne karijere i pokrenem firmu koja se bavi cloud konzaltingom. Digitalna transformacija je mnogim kompanijama danas poslovna strategija. Mi kao IT provideri trebamo se totalno maknuti od diskusije o infrastrukturi, jer ona više nije bitna." – naglašava Sven Marušić.



Goran Radman kaže: "Školstvo je okoštalo, državne institucije bave se financiranjem ustanova, a ne unaprijeđenjem obrazovnog procesa. Ima jedan vic: kakva je sličnost selidbe groblja i reforme sveučilišta – u oba slučaja stanovnici ne surađuju. Obrazovanje ima problema u segmentu institucija, obrazovne institucije su zauzete same sobom. Kao što se i ustanove uglavnom bave financiranjem samih ustanova, a ne aktivnostima koje bi trebale raditi. Za svaku promjenu bitna su dva pritiska – iznutra i izvana", te dodaje: "Mi u Algebri kroz svoje studije to nastojimo promjeniti, a MBA će se izravno i baviti uvođenjem digitalne transformacije u poslovanje."



"U ovom digitalnom dobu nema dogmatskih rješenja. Nije sve samo na informatičarima, nije sve na poslovnjacima, nije sve na korisnicima. Ne treba zastranjivati ni u čemu, na primjer da se potpuno ukinu knjige u školama i pređe na tablete od prvog razreda." – kaže Mladen Pejković. "U velikim korporacijama digitalna transformacija se radi centralizirano, ali reba raditi na proširenju tih procesa u odjele. Marketing je jako napredan i radi cijeli niz inicijativa koje nisu uvijek usklađene s procesima i kulturom organizacije. Zabluda je da su IT-evci ti koji uvijek guraju napredak, upravo marketing je često u najboljem kontaktu s korisnicima i najbolje zna što želi. Problem je da imamo niz izoliranih marketinških aktivnosti kao otoke, koji nisu integrirani., koja je korist od 500 ili 5 tisuća lajkova na Fejsu ako ne znamo što nam je konačni cilj?"



Ivan Maglić napominje: "Čeka nas velika borba s okoštalim sustavima, posebno u zdravstvu, sve što je rečeno za obrazovanje vrijedi i za medicinu. Danska, Norveška, Švedska i Finska rade na tome da dijele korisnicima medicinske uređaje koje se rijetko koriste, da povećaju efikasnost. Okoštali sustavi i zakoni veći su problem od same tehnologije" i ponatira: "Ako spoznate da je nešto cool, to znači da već kasnite, to ste već trebali imati."