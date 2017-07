Olive Manager dobio EuroCloud nagradu

Combis je nagrađen od strane EuroCloud Hrvatska, neprofitne udruge čiji je glavni fokus računarstvo u oblaku.

"Naša je intencija kreirati inovativna IT rješenja. To nije niti brz niti jednostavan zadatak, no mi smo mu u potpunosti posvećeni jer znamo da bez inovacije nema napretka. Ova nagrada nam je tim vrjednija jer je dodijeljena od strane struke, onih koji žive od Clouda i za Cloud", komentirao je Mladen Maras, direktor Sektora razvoja i integracije aplikativnih rješenja u COMBISu.

Olive Manager je aplikacija u Cloudu namijenjena uljarama za upravljanje podacima u preradi maslina i proizvodnji maslinovog ulja. Olive Manager omogućava maslinarima evidenciju broja stabala maslina, starosti stabala i sorti maslina, količinu uroda, kvalitetu maslina i količinu dobivenog maslinovog ulja po godinama, praćenje aktivnosti rada u masliniku te kreiranje raznih izvještaja. Pristup centraliziranim i strukturiranim podacima omogućen je i prerađivačima i uzgajivačima.

Olive Manager sustav ima web, mobilno i tablet korisničko sučelje, a pristup portalu imaju samo ovlaštene osobe prema specificiranim ulogama. Rješenje je primjenjivo i na druga poslovanja koja upravljaju sirovinama kao što su žitarice, mlijeko, bobičasto voće i ostale poljoprivredne kulture.