Ovo je OnePlus 5 JCC+ Edition

OnePlus je na jučerašnjem pariškom događaju predstavio posebnu JCC+ inačicu mobitela OnePlus 5. Razlike u odnosu na standardni model koji je već neko vrijeme na tržištu su uglavnom u detaljima poput tipki druge boje i teksta na stražnjoj strani uređaja.

Hardver je ostao isti – 5,5-inčni zaslon, Snapdragon 835, 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Također OnePlus nije dirao ni u konfiguraciju kamera pa tako i JCC+ sa stražnje strane ima dvije kamere od 16 MP te jednu s prednje iste rezolucije (16 MP).

Kao što smo naveli, ova dva modela se razlikuju isključivo po tipkama koje su drugom bojom istaknute u odnosu na ostatak uređaja. Mute tipka je tako postala žuta, tipka za regulaciju glasnoće crvena, a power tipka plava. Stražnja strana uređaja ispisana je tekstom sive boje i fontom koji podsjeća na pisanje rukom.

Odmah na početku teksta nalazi se slogan „this is not a mobile phone, it is a creative machine“ dok se u nastavku teksta nabraja kome je sve ovaj model namijenjen –artist, fashion expert, ideas catcher, ali se ujedno i podsjeća kupca kako se ovaj „alat“ može koristiti i za telefoniranje.

Na kraju teksta nalazi se potpis francuskog dizajnera Castelbajaca koji je posebno za ovaj model napravio i deset rukom crtanih pozadina (wallpaper), a koje možete preuzeti ovdje (2,44 MB). Osim cool pozadina Jean-Charles de Castelbajac osmislio je i par odjevnih predmeta –majice, torbice i kapu.

OnePlus 5 JCC+ u prodaju stiže 2. listopada po cijeni od 559 eura. Za majice bit će potrebno izdvojiti 29,99 eura, a za torbu 24,95 eura. Kape i ostali modeli torbi stići će nešto kasnije po za sada nepoznatim cijenama. Detaljnije informacije vezano uz OnePlus 5 JCC+ možete proučiti na službenim internetskim stranicama tvrtke OnePlus.