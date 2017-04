OnePlus 5 na (ne)službenom renderu

Ilustracija

Do službenog predstavljanja mobitela OnePlus 5 nije još mnogo ostalo. Dotični bi ako sve bude u redu s proizvodnjom trebao stići krajem lipnja ili najkasnije početkom srpnja 2017.



Podsjetimo, dosadašnje glasine govore kako je kineski OnePlus odlučio preskočiti OnePlus 4 zbog tamošnjeg uvjerenja kako je broj 4 nesretan. Kao i svakoj tehnološkoj (i bilo kojoj drugoj) tvrtki riskiranje s praznovjerjem tamošnjih kupaca im nije potrebno pa su odlučili igrati na sigurno i odabrati svima prihvatljivu brojku 5.



Također dosada smo saznali i kako bi se unutar kućišta trebao nalaziti Snapdragon 835 koji je ovogodišnji HIT kod većine proizvođača mobitela. Ovisno o izvoru ovogodišnji OnePlus 5 imat će 6 GB, ili čak 8 GB RAM-a te do 256 GB interne memorije. Spominje se i 5,5-inčni QHD zaslon i debljina kućišta od 7 milimetara.



Jedno je gotovo sigurno –imat će dvostruku stražnju kameru kako bi se lakše nosio s konkurencijom poput Applea, Samsunga, Xiaomija i dr. jer OnePlusov CEO voli svaki model proglasiti ubojicom trenutnih, ali i budućih flagshipa.



Sada krajem travnja stigao je prvi (ne)službeni render koji je prema izvoru nastao na temelju izjava osoba koje su ga vidjele vlastitim očima te na izjavama onih koji su na njemu radili. Ako se njihove tvrdnje pokažu točnima, onda u prilogu možete vidjeti kako će OnePlus 5 izgledati sa stražnje strane.



Osim tradicionalnog logooa tvrtke tu je još i LED bljeskalica te maloprije spomenute dvostruke kamere. Sudeći prema renderu, kamere ovaj put ne bi trebale previše biti uzdignute u odnosu na ostatak kućišta.



No, kako OnePlus dizajn u svakom trenutku može promijeniti ove informacije smatrajte tek glasinama koje se na kraju mogu, ali i ne moraju pokazati točnima.