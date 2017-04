OnePlus u korak s trendovima - petica dobiva QHD zaslon i dvostuku kameru

Ilustracija

Prema nedavnim informacijama OnePlus bi ove godine trebao predstaviti novi model koji će zbog kineskog vjerovanja u nesretnost broja četiri na tržište stići pod nazivom OnePlus 5. No, čini se kako to nije i jedino iznenađenje koje sprema OnePlus za ovu godinu.



Naime, prema novom valu glasina OnePlus bi od ove godine mogao postati sljedbenik trendova. Prema izvoru ovogodišnji model će dobiti zaslon veće rezolucije. Podsjetimo, OnePlus je do sada svoje mobitele opremao s 5,5-inčnim zaslonima FHD rezolucije, dok bi petica trebala dobiti QHD zaslon (2.560 x 1.440 točaka).



Budući da OnePlus u svojoj ponudi već ima mobitele sa 6 GB RAM-a, izvor navodi kako bi petica mogla dobiti i nadogradnju i na tom polju – na 8 GB RAM-a. Nadalje, spominje se kako će petica imati i dvostruku stražnju kameru kako bi bolje parirala na tržištu. S procesorske strane očekuje se Snapdragon 835 koji bi do izlaska petice u drugom dijelu 2017. godine trebao biti dostupan i za ostale proizvođače mobitela.



Najbolji dio smo ostavili za kraj – cijenu. Izvor navodi kako će unatoč hardverskim nadogradnjama cijena ostati ispod 500 USD.