OnePlus preskače četvorku, ide se odmah na peticu

Prema glasinama koje kolaju internetom OnePlus ove godine neće predstaviti mobitel OnePlus 4, već odmah idu na peticu. Razlog tomu ovisno od izvora je „nesretnost“ broja četiri u Kini ili to što se OnePlus 3T u neku ruku smatra četvrtim modelom.



Kako god bilo na kraju u medijima se nasljednik 3T modela trenutno spominje kao OnePlus 5 pa ćemo i mi za sada taj naziv prihvatiti kao „službeni“. Zanimljivije glasine od naziva su one vezano uz hardver, a koje govore kako će OnePlus 5 biti spoj Galaxyja S7 edge i Mi Mixa.



Naime, izvori navode kako će OnePlus 5 imati zakrivljen zaslon s obje strane (Galaxy S7 edge) te keramičko kućište (Mi Mix). Unutar kućišta trebale bi se smjestiti kamere od 16 MP (selfie) i 23 MP (pozadinska), 256 GB interne memorije te 6 GB ili 8 GB RAM-a.



Jedino u čemu je izvor zakazao je odabir SoC-a – za očekivati je Snapdragon 835 budući da se Snapdragon 821 već nalazi u aktualnom modelu (3T). No, to bi značilo čekanje u redu s ostalim proizvođačima dok Samsung ne pusti u prodaju Galaxy S8, a samim time i kasniji dolazak na tržište.



Uvijek postoji i mogućnost da se ponovi scenarij s trojkom – prvo na tržište stigne OnePlus 5 sa Snapdragonom 821, a zatim koji mjesec kasnije i OnePlus 5T sa Snapdragonom 835. Kako god, dok se po ovom pitanju službeno ne oglasi OnePlus sve navedeno smatrajte isključivo glasinama.